Joi, 25 Iunie 2020 (20:18:54)

Șoferii prinși că ocupă locurile de parcare cu taxă din municipiul Suceava, fără a avea achitat tariful de parcare, au de acum o alternativă la plata amenzii, care poate ajunge și la 800 de lei.

Mai exact, aceștia au posibilitatea achitării unui tarif majorat, în valoare de 70 de lei, care reprezintă contravaloarea datorată pentru ocuparea neregulamentară a domeniului public.

Decizia a fost luată în ședința de Consiliu Local de joi, cu aplicare imediată.

Inițiatorul proiectului de hotărâre, viceprimarul Lucian Harșovschi, a explicat că odată cu înființarea locurilor de parcare cu taxă, care au dus la descongestionarea unor zone aglomerate, unde găsirea unui loc de parcare era o aventură fără sfârșit uneori, au fost constatate și o mulțime de situații în care unii se eschivează în fel și chip de la plată, deși sunt cele mai mici tarife din țară.

“Avem tarif de doar 1 leu pe oră în parcările subterane din Centru și doi lei/oră în parcările supraterane și tot goale sunt de cele mai multe ori, iar unii șoferi preferă să urce pe bordură, pe trotuare, sau să ocupe un loc de parcare, fără să plătească. Parcările sunt cu autotaxare, dar avem oameni care verifică dacă toți au fost corecți sau nu. Mai nou, aceștia sunt dotați cu tablete și imprimante mobile, cu ajutorul cărora pot emite note de constatare, care se imprimă direct cu fotografia mașinii și sunt plasate pe parbriz. Peste tot am lăsat o perioadă de acomodare, în care am emis doar avertismente, fără a da și amenzi, celor care se eschivau de la plată, dar fără a aplica și amenzi nu facem nimic. Tocmai de aceea am considerat că e bine să le dăm și o alternativă, care este mai puțin usturătoare decât amenda”, a spus Lucian Harșovschi.

Conform prevederilor deciziei de Consiliu Local, tariful majorat se plăteşte în 5 zile de la aducerea la cunoștință, prin afișarea notei de constatare, de către agentul constatator.

Notele de constatare se pot achita și online, pe amenzi.primariasv.ro.

În cazul în care tariful majorat nu a fost achitat în termenul de 5 zile de la emitere, acesta se transformă automat în amendă, care este mult mai mare – de la 300 la 800 de lei, iar “pe fir” intră Poliția Locală, care se va ocupa de aplicarea acesteia. Întregul sistem este automatizat, notele de constatare neachitate fiind anunțate imediat în sistemul informatic al Poliției Locale.

În prezent, parcări cu plată sunt amenajate pe str. Nicolae Bălcescu, str. Vasile Bumbac (în spatele magazinului Bucovina până la RDS), str. Ștefan cel Mare (zona steaguri BRD), bulevardul George Enescu (parcarea de la Dorna), bulevardul 1 Mai (vizavi de IPJ), str. Vasile Alecsandri (vizavi de Colegiul Național „Ștefan cel Mare”), în fața magazinului Bucovina, parcarea din fața hotelului Bucovina, zona Piața Mare, plus parcările subterane.