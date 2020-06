Primarul Ion Lungu

Creșterea apelor Sucevei și inundarea unor porțiuni din șantierul viitoarei zone de agrement de pe malul râului au declanșat un val de critici și acuzații, în special în zona politică, mai ales că alegerile locale bat la ușă.

În acest context, primarul Sucevei a ținut să lămurească lucrurile, deoarece i s-au adus acuzații grave, că lucrările sunt ilegale și că nu au aviz de la Apele Române.

“E corect să fim îngrijorați când apar astfel de situații, precum inundațiile cauzate de precipitațiile abundente, dar când se scot lucrurile din context nu este în ordine. Acolo se execută un proiect aprobat de Uniunea Europeană. Din start nu ar fi fost aprobat și nu se puteau face lucrări în albia majoră a râului Suceava dacă nu exista un Memorandum încheiat între Guvern și Apele Române, prin care se dă această posibilitate de a se face investiții și zone de agrement, nu doar la Suceava, ci în toată țara. În plus, avem încheiat și un contract de parteneriat cu Apele Române, inclusiv un aviz favorabil, din data de 23.04.2019 – pentru că am văzut că se spune că nu am avea așa ceva”, a declarat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Acesta a precizat că atunci când s-au făcut demersurile pentru accesarea fondurilor europene în vederea amenajării zonei de agrement, a insistat și pe consolidarea malurilor, doar că lucrările respective nu au fost eligibile pe fonduri europene – s-a spus că asta e treaba Apelor Române.

“Aveam atunci două variante, să renunțăm la proiect sau să mergem mai departe. Am mers mai departe și bine am procedat. Oricum acolo vom face și consolidarea malurilor, dar din start aceste zone de agrement cuprinse în memorandum sunt în zone cu risc de inundații. Se spune asta și în documentație, de aceea nu ni se permite să facem nici un fel de terasă sau alte construcții, ci doar zone de promenadă și terenuri pentru sport în aer liber, cu componente demontabile. Chiar și cu îndiguiri, dacă plouă cum a fost acum, trece apa”, a explicat edilul sucevean.

Contractul de execuţie a viitoarei zone de agrement de pe malul râului Suceava, în valoare de 16.264.015,87 de lei, este semnat cu asocierea SC General Construct - SC Art Peisaj SRL.

„Nu s-au produs pagube. Am văzut că se face mult tam-tam pe treaba asta”

Edilul sucevean și-a exprimat nemulțumirea vizavi de reacțiile și comentariile exagerate generate de ajungerea apei pe o porțiune a șantierului viitoarei zone de agrement, în condițiile în care nu s-au produs pagube, iar la lucrările care se fac sunt luate în calcul și asemenea situații, de inundare.

“Că a venit apa mare și a băltit acolo, nu e nici o problemă. Nu s-au produs pagube, nici măcar la aspersoarele de udat gazonul, care sunt montate în zona unde a venit apa mai mare. Am văzut că se face mult tam-tam pe treaba asta. Nu este o investiție iresponsabilă, ci una așteptată de suceveni. În final vom avea o zonă de agrement frumoasă, apreciată de suceveni și sigură la inundații, mai ales după ce vor fi făcute și acele apărări de maluri. Cine vrea să se convingă cum avem de gând să facem, să meargă la Podul Unirii să vadă ce apărări de maluri s-au făcut acolo, tot de către primărie”, a menționat edilul sucevean.

Noua zonă de agrement este în curs de amenajare pe malul dinspre Centru al râului Suceava, de o parte şi de alta a podului, pe o suprafață totală de 15 ha.

Lucrări de protejare a malului drept al râului Suceava, pe o lungime de 1,6 km

În urma discuțiilor purtate în prima parte a anului cu conducerea Apelor Române Bacău şi cu conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava a fost prefigurat un proiect de protejare a viitoarei zone de agrement, pe o lungime de 1,6 km, de posibilele inundații care apar în perioadele ploioase.

„Demersurile de îndiguire a malurilor viitoarei zone de agrement au fost inițiate pe 25 februarie 2020. Din păcate, am avut ghinion că a venit această pandemie, iar în martie și aprilie nu au mai lucrat nici măcar firmele de consultanță, încât licitația a putut fi făcută abia în luna mai, iar contractul este încheiat din 9 iunie.

Termenul de realizare este de 30 de zile – pe 9 iulie trebuie să ne predea proiectul, care va sta la baza unui nou parteneriat cu Apele Române.

Acesta cuprinde studiu topografic, studiu hidrologic, studiu geotehnic, documentație tehnico-economică pentru obținerea avizelor și studii de fezabilitate. În baza acestor documentații putem să facem un acord de parteneriat cu Apele Române”, a adăugat Ion Lungu.

Cert e că fără demararea lucrărilor de amenajare a noii zone de agrement, consolidarea malului aferent acesteia nu intra în discuție încă mulți ani.