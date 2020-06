Vineri, 12 Iunie 2020 (10:59:52)

Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au ajuns cu ajutoare la o familie greu încercată din satul Popeni, comuna Brăești, județul Botoșani. Este vorba de familia Pădurariu, Alin Vasile și Anamaria, care și-au pierdut toată agoniseala într-un incendiu. Nu mai au casă, nu mai au nimic. Gabriel este primul copil al familiei, iar peste aproximativ 3 luni se va naște și al doilea copil.

Tinerii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni, coordonați de pr. Justinian Cojocar, de la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, nu au putut să rămână indiferenți la drama acestei tinere familii. S-au mobilizat exemplar și împreună cu oameni de bine au strâns 2.000 de lei cu care au cumpărat BCA pentru începerea construcției noii case. Tinerii au descărcat mașina plină de BCA în curtea familiei Pădurariu.

De asemenea, sucevenii le-au dus oamenilor greu încercați și alimente în valoare de 1.000 de lei. Nu au lipsit din darurile adunate de voluntarii ATOS nici hăinuțe, jucării, caiete, culori, creioane pentru Gabriel, în vârstă de 7 ani. „Din ceea ce știm noi, oamenii au sărit și i-au ajutat. Casa veche arsă a fost demolată. Locul pentru noua casa e trasat și noi am vrut să facem începutul bun pentru construcție, cu ce am putut. Niște constructori locali s-au oferit să ajute familia să ridice casa nouă gratis. Gabriel a primit din partea noastră, tot prin grija unui om de bine, cu suflet mare, o pereche de adidași și o pereche de săndăluțe. Ne-am bucurat, pentru că săndăluțe n-avea deloc. A mai primit adidași de la alți oameni, dar sandale nu. Le-a pus direct în picioare și cu ele a umblat toată ziua cât am stat acolo”, ne-a povestit pr. Justinian Cojocar.

Voluntarii ATOS au promis că în luna iulie vor merge din nou la familia greu încercată din Botoșani. Vor să-i dăruiască lui Gabriel un birou echipat frumos, inclusiv cu lampă pentru școală, o bibliotecă și un computer. „Dacă Dumnezeu rânduiește să avem de unde, ne gândim să o ajutăm și pe mama care va naște în curând cu un cărucior și hăinuțe de bebeluș. M-am simțit foarte bine la familia aceasta. Chiar dacă nu aveau încă o casă, ei deja o vedeau ridicată cu ochii sufletului. Prin ochii noștri, și ceilalți văd lumea cu optimism. Dacă e sănătate, le facem pe toate. Îi felicit pe tinerii voluntari. Știu că putem să facem lucruri minunate, cu ajutorul și spre slava lui Dumnezeu!”, a concluzionat pr. Justinian Cojocar.