Prin pădurea de cuvinte

Motto. Un cuplu filipinez şi-a botezat ”Covid Marie” fetiţa nou-născută în plină pandemie de coronavirus, după ce o altă pereche din India şi-a numit gemenii Covid şi Corona, relatează agenția EFE.

Blesteme.La 1723, în „Apologia” publicată de către medicul Mihail Schendos van der Beck, medic personal al domnului Ţării Româneşti, Nicolae Mavrocordat, se specifică faptul că, la 1719, bântuia în Ţara Românească molima blestemată (ciuma) care, ”după obiceiul popoarelor barbare”, nefiind stăvilită de nicio măsură politică sau sanitară, a secerat în scurtă vreme cu cea mai mare iuţeală multe mii de oameni. Şi se părea că nu-l va cruţa nici chiar pe domnul Nicolae Mavrocordat. Căci ciuma pusese stăpânire până şi pe gineceul lui – ”după ce îi căzuseră jertfă mai multe concubine şi eunuci” – şi ameninţa cu rele mai mari pe cei aparţinând unor practici neiertate, şi chiar pe domn, nespus de desfrânat, de o fatală necumpătare – expus frigurilor rele datorită constituţiei sale mult slăbite de ”plăceri nelegiuite”. Într-o însemnare din epocă, se specifică faptul că la doar o săptămână de la evenimentul tectonic din data de 31 mai 1738, care „au cutremurat pământul foarte tare”, au început a muri oamenii de ciumă. Într-o altă menţiune din anul 1756 se face precizarea că ciuma „să cheamă morte groznică” şi că la acea dată ”au murit (oamenii) de ciumă forte rău, la care lucru îi mânca câini pe creaştini”. Corupție. Cât priveşte caracterul venal al justiţiei valahe şi gradul extrem de înalt de corupţie al boierilor divaniţi, chemaţi să împartă dreptatea în ţară, Alexandre de Langeron, menţionează la 1790, în timpul războiului austro-ruso-turc (1787-1792), faptul că tribunalul „care se numeşte Divan în Ţara Românească” este alcătuit din boierii băştinaşi, iar preşedintele de fapt al acestui divan este marele vistier al ţării „care face acolo aproape tot ceea ce vrea el”. Divanul, care este curtea supremă de judecată în principatul valah, purcede în judecarea pricinilor „foarte arbitrar” deoarece nu se ţine seamă de legile scrise, „întrucât câtimea şi valoarea plocoanelor ce se aduc noului vistier şi celorlalţi membri ai Divanului influenţează de obicei judecarea procesului şi adeseori cu atâta neruşinare, încât afli trei sau patru hotărâri contradictorii pentru aceeaşi pricină”. Faptul că în „conducerea treburilor publice şi în administraţie domneşte pretutindeni corupţia” în Ţara Românească este sesizat, la 1807, şi de către Charles Frédéric Reinhard, consul general al Franţei în Ţările Române, într-un raport la solicitarea împăratului Napoleon I Bonaparte. Nedreptatea nu mai revoltă pe nimeni. Se citează exemple cumplite de crime nepedepsite şi de pedepse date unor nevinovaţi. Judecătorii percep, după lege, patru la sută din valoarea obiectelor (aflate) în litigiu şi de regulă câştigă procesul cel care oferă mai mult.” Prostituție.Şi la 1824, „desmăţul amarnic” observat de capelanul anglican Robert Walsh la toate clasele sociale din Bucureşti, ca şi numărul excesiv de mare de cârciumi (în care pentru a atrage clienţii „se ţin un număr oarecare de femei care sunt gata la un semn să joace şi să cânte pentru oaspeţi”) reprezentau particularităţile care individualizau în cel mai înalt grad capitala valahă în rândul celorlalte urbe europene. Bucureştii (ajuns „de ocară” din cauza desfrâului populaţiei) întrecea chiar „orice alt oraş din Europa”. În aceste case vin boierii lăsându-şi familiile şi îşi petrec serile cu femei de teapa cea mai lipsită de ruşine. Numărul femeilor din această categorie nenorocită este atât de mare încât s-a propus să se pună un bir pe ele, ca fiind cel mai profitabil izvor de venituri ce s-ar putea închipui şi se crede că această propunere va fi pusă în practică.” (Walsh, Robert, ”Narrative of a Journey from Constantinople to England”, 1828). Soluție. Colegul meu de facultate brașoveană, Dragoș Agapescu (târg-nemțeanul întemeietor al Radio AS – Suceava, dar stabilit de mulți ani în Canada) îmi trimite un comentariu la articolele mele despre pandemia globală și la probabila ”reașezare” a lumii după criză. Dragoș propune și o originală rezolvare, o soluție la provocarea Corona 19, dar și la alte probleme globale. Îi voi da citire în continuare (cu o mic comentariu personal, prealabil: asemenea rânduiri, schimbări la nivel geopolitic apar ca dificil – să nu zic imposibil – de implementat, având în vedere globalizarea ”satului planetar” care a devenit azi Terra, și mai ales rețelelor complexe de interese (adesea ascunse, contradictorii) care guvernează politica și deciziile ”celor mari”. Dragoș: ” Bune articole, Cezar, dar numai întrebări ..fără răspunsuri . Răspunsul e clar și îl știe toată lumea, dar ocolim adevărul din cauza unor prejudecăți și în lipsa unei perpective globale. Adevărat, acesta este doar începutul, dacă nu luăm taurul de coarne - cum au făcut albinele de cățiva ani deja, care au părăsit China - iar taurul se numește Asia și în special China. Este continentul și țara responsabili de poluare la cel mai înalt nivel și deci vinovații pentru ce pățim acum. Soluția este simplă, la îndemână, dar ocolită de oculta financiară pentru că ar însemna reducerea profitului pentru o perioadă de timp. Soluția este de a aplica taxe vamale de 200, 300, 500, 1000% pentru tot ce înseamnă ”made in Asia” și în special în China. În felul ăsta se va întoarce producția în restul lumii civilizate, va crește calitatea, dar va scade consumerismul. De asemeni va scădea și presiunea asupra meteriilor prime, cu efect benefic asupra naturii, dar din nou va scădea consumerismul și deci profitul. Asia să producă pentru nevoile ei și noi, restul lumii, pentru nevoile noastre cel puțin pentru o perioadă, să zicem, de 10 ani și după aceea putem relua schimburile economice. În timpul ăsta, în lumea largă se va reveni la clasa de mijloc, la micul producător, la respectul față de ființa umană. Japonia și Corea de Sud vor fi pilonii de dezvoltarea a Asiei și nu furând tehnologie din Vestul civilizat. Pentru mine planeta se termină la Bosfor. Și sunt sigur că atunci când vor gândi și alții la fel, vom fi pe drumul cel bun.”P.S. Dragoș, ai uitat de Rusia lui Putin (un alt fel de URSS, în esență)!