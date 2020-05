Comerț pe timp de pandemie

Sâmbătă, 30 Mai 2020 (20:17:33)

Redeschiderea Bazarului Sucevei, sâmbătă dimineață, de la ora 06.00, după două luni și jumătate de suspendare a activităților, a fost prilej de satisfacție pentru majoritatea comercinților dar și pentru o mulțime de suceveni, care așteptau cu nerăbdare acest moment.

De teama ca reluarea activităților în cel mai mare complex comercial din județ să nu declanșeze un nou focar de coronavirus, într-o zonă care a și fost carantinată, autoritățile locale au impus condiții maxime de siguranță.

Intrarea pietonală se face doar pe poarta 1, principala, unde au fost montate tuneluri de dezinfecție, care pulverizează substanțe biocide iar încălțămintea este dezinfectată prin trecerea pe preșuri îmbibate cu dezinfectant.

Accesul este permis doar celor care au mască de protecție, pe nas și pe gură, după ce le este măsurată temperatura cu un aparat cu citire la distanță.

Cei care au refuzat să se conformeze tuturor acestor măsuri nu au fost lăsați să intre.

Măsurile nu se opresc aici, după cum a precizat Gheorghe Cuseac, administratorul Complexului Comercial Bazar:

“Pentru a-l redeschide am fost nevoiți să luăm cele mai drastice măsuri. S-au făcut circuite speciale de circulație, cu intrare doar pe poarta 1 și ieșire pe poarta 2, pentru pietoni, . Pe o parte se intră, pe alta se iese. În interiorul Bazarului, prin sistemul audio instalat, rulează permanent un comunicat un toate măsurile care se aplică, căile pe unde se circulă și ce trebuie să respecte atât comercianții cât și clienții. Măsurăm temperatura tuturor celor care vor să pătrundă în incintă, oamenii au fost foarte cooperanți în general și din fericire nu am avut nici o situație în care să se depășească temperatura de 37,3 grade Celsius”.

Chiar de nu mai sunt valuri de cumpărători, ca pe vremurile bune, când veneau clienți din toate județele Moldovei și chiar de mai departe, tot se cunoaște un flux mult mai mare de oameni în zonă.

Uneori, la poarta principală se adună și câteva zeci de oameni odată, așteptând încolonați, la distanță unul de celălalt, să li se măsoare temperatura și apoi să treacă prin tunelul cu dezinfectant.

Odată intrați în imensul complex comercial, care se întinde pe o suprafață de câteva hectare, din care numai în halele acoperite sunt 11.200 de mp, clienții par puțini, compartiv cu mulțimile care odinioară se revărsau pe alei, umăr la umăr, împingându-se și zvârcolindu-se ca să strabată de la un chioșc la altul…Ce vremuri…

De aceea pufnesc acum nervoși unii comercianți, care sperau ca după două luni și jumătate, să facă vânzări record, să-și “scoată pârleala”…

“Ne-am odihnist destul două luni și jumătate...Deja nu se mai putea sta, situația devenise disperată. Măsurile de protecție luate sunt chiar mai bune și mai multe ca în alte părți. Dar cumpărătorii vin mai greu...până or să afle și ei că s-a deschis Bazarul…”, spune unul dintre ei, bucuros măcar că i-au venit primii clienți.

Alții nu i-au văzut nici pe ăia.

“De la 08.00 am venit, am deschis, dar nici un client încă...Așteptăm. Vom vedea ce va fi. E greu, stai la bloc, închis în casă. Am ieșit doar o dată pe săptămână la cumpărături și atât”, spune o doamnă care oftează, bucuroasă că a revenit în activitate, dar pe de altă parte speriată de riscul de a se îmbolnăvi, acum că iese zilnic din casă.

“Nu mai fac nici o aprovizionare până în toamnă. Să văd că dau ce am deja. Clienții nu cred că vin degrabă. Lucrurile merg spre bine, dar greu. Două luni și jumătate nu am avut deloc activitate, am stat numai acasă. Nu mi-am văzut nici nepoții măcar...Credeți că-i simplu?”, spune cu năduf un alt comerciant, așezând hăinițele de copii pe tarabă, la vedere.

“Ne bucurăm de reântâlnirea cu colegii...ca la școală. Clienți nu am avut, dar de abia am venit, despachetăm din chioșc, ștergem praful...Sperăm să fi bine”, spune o doamnă care s-a gândit că nu are rost să vină de la 6 dimineața, ci de pe la 9, că nici clienții nu vor da năvală din prima zi.

Pe de altă parte, o mulțime de suceveni și-au făcut drum special să vină la Bazar, chiar dacă în oraș au o mulțime de supermarketuri deschise:

“Cine nu avea nevoie să fie deschis Bazarul? Fiecare are câte ceva de cumpărat. Și așa e ciudat că aici, în aer liber, au stat închiși, iar alții cu magazine mari, în spații închise, au avut voie să funcționeze…”, spune unul dintre cumpărătorii veniți de dimineață și care s-a oprit direct în zona cu instalații, unelte și alte materiale utile.

Ca el sunt câteva mii de suceveni, care așteptau redeschiderea complexului comercial din lunca Sucevei, care în ultimii ani a fost afectat de mai multe perioade de criză, dar nici una la fel de rea ca cea declanșată de de pandemia de coronavirus.