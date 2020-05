Marţi, 12 Mai 2020 (12:37:09)

Medicul veterinar Octavian Ilisoi, președintele ALDE Suceava, a criticat în termeni duri activitatea actualului Guvern, despre care susține că acționează fără o strategie clară.

”Nu fac altceva decât să bâjbâie în necunoscut. Seara vin cu o lege, iar a doua zi constată că nu au norme de aplicare sau că unele aspecte nu doar că nu sunt clarificate, dar, mai rău, au fost uitate cu totul. Totul e la voia întâmplării și denotă un amatorism de netolerat și pe care nu îl putem accepta”, a declarat Octavian Ilisoi.

Președintele ALDE Suceava a detaliat un aspect mult clamat de actualul Guvern, respectiv plafonarea prețurilor la unele produse sau servicii. În opinia lui Octavian Ilisoi aceasta este una din cele mai mari minciuni servite populației, o manipulare care are doar ca singur scop salvarea unor procente ale partidului de guvernământ.

”Plafonarea prețului la carburanți și energie este cea mai mare prostie pe care am putut-o auzi vreodată. De ce nu lași economia să funcționeze după regulile de piață? În aceste momente de criză, benzina și motorina ar trebui să coste maxim 3 lei/litru, în funcție de cerere și ofertă. Or, vii tu Guvern și spui că am plafonat prețul, iar asta înseamnă că benzina și motorina nu se pot scumpi, dar nici nu se pot ieftini. În felul acesta, plătim 4,3 lei/litru de carburant. În detrimentul cui este această plafonare? A omului de rând. Pentru că un carburant mai ieftin ar însemna și produse mai ieftine în magazine”, a arătat Octavian Ilisoi.

Acesta a mai spus că și alte plafonări decise de Guvernul Orban nu fac decât să lovească în populație.

”De ce nu se lasă liber prețul la energia electrică și gazul metan? Probabil pentru a ajuta niște firme private. Ar fi singura explicație plauzibilă. În condițiile în care industria, marele consumator de energie, are probleme atât de mari, producătorii ar trebui să încurajeze vânzarea către alte categorii, cum ar fi persoanele fizice. Cum faci asta? Prin reducerea prețurilor. Or, la noi lucrurile se fac exact invers, ceea ce nu face decât să ne întrebăm pentru cine lucrează actualul Guvern? Pentru noi, oamenii de rând, sau pentru companii străine?”, s-a întrebat președintele ALDE Suceava.