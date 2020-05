Mai sunt doar 4 zile până când vom putea să apăsăm din nou pe butonul de fotbal de pe telecomenzile noastre. Nu-i vorba că ne-am mai prefăcut noi că urmărim meciuri, în consens deplin cu nefericiţii de pe teren, care şi ei se prefăceau că joacă fotbal! E vorba despre campionatul devenit deja celebru în lume, cel din Belarus, de unde, în lipsa de fotbal adevărat în restul planetei, nişte televiziuni din câteva ţări s-au încumetat să preia câteva meciuri pe etapă, de la noi căzând victimăLook, care a transmis pe ambele sale canale câte 3 sau 4 meciuri în fiecare din ultimele 3 weekenduri. Ceea ce am văzut în ultimul weekend m-a liniştit însă pe deplin, fiindcă, zic eu, dacă n-am omorât-o pe mama, dacă n-am trădat patria, dacă n-am scuipat pe jos în piaţă, atunci nu merit în niciun caz asemenea pedeapsă: am văzut două meciuri, unul sâmbătă, altul duminică, în care nu numai că nu s-a înscris nici un gol, dar cred că totalul şuturilor pe poartăa fost de 3 (ceva mai puţin de câte douăpe repriză!), dintre care două păreau mai mult pase la portarul advers decât şuturi! A mai fost, e drept, duminică seara, şi al treilea meci televizat, în care scorul a fost de 2 - 1, dar hotărârea mea de abandon definitiv fusese deja luată, aşa că am preferat Netflix. Ar mai trebui de arătat şi că pe lângă ţările deja amintite mai demult aici, unde s-a jucat fără întrerupere (Belarus, Nicaragua, Zambia), în ultimele două săptămâni s-a (re) dat startul şi în Turkmenistan, Coreea de Sud şi Insulele Feroe (acestea două de la urmăpornind la treabă în ultimul weekend). Mă rog, dacă fotbal se numeşte ce se joacă în astea... hai, poate în Coreea! Cum ziceam în titlu, 16 mai este ziua care va intra în istorie pentru faptul că se vor auzi din nou fluiere de start ale partidelor din Bundesliga. Ba chiar şi divizia secundă germanăo va lua din loc, înţeleg că în ziua următoare, pe 17. Numai că aici deja a apărut o situaţie ciudată: doi dintre jucătorii de la Dinamo Dresda au fost depistaţi pozitiv la controlul din 8 mai. După dezbateri de două zile, cu începere de ieri, întregul lot al echipei, cu tot cu antrenori, măsori, medic etc., a fost trimis la izolare pe două săptămâni. Drept urmare, deja se vor amâna trei din meciurile lui Dinamo Dresda. Poate greşesc eu, dar am impresia că asta va fi doar începutul, iar în continuare vom avea încă multe asemenea situaţii, atât la nemţi, cât şi în restul lumii.