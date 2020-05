Vineri, 8 Mai 2020 (16:19:45)

Medicul și cele trei asistente ATI de la Câmpulung Moldovenesc, vizați de ancheta Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru că ar fi ignorat ordinul de prefect prin care erau detașați la Suceava, își declară nevinovăția, arătând că au așteptat cu bagajele făcute plecarea la Suceava, însă ambulanța care urma să vină de la ISU nu a mai ajuns.

Medicul ATI Iulian Ciocîrlan a explicat cum au stat lucrurile din punctul său de vedere și al colegelor sale: ”Conducerea Spitalului Câmpulung Moldovenesc a primit o adresă prin care se cerea detașarea noastră, a mea și a trei asistente ATI, la spitalul <Sf. Ioan> Suceava. În adresă scria clar că putem primi telefon oricând și să fim pregătiți, iar transportul va fi asigurat de ISU Suceava, așa că am stat într-o continuă așteptare, dar nu am mai primit nici un telefon în acele zile.

Între timp eu m-am pozitivat cu Covid, am rugat asistenta-șefă să îmi țină locul, și tot atunci a venit un telefon de la Suceava în care eram întrebați de ce nu ne-am prezentat la Spitalul Județean. În jumătate de oră de la acel telefon colegele asistente au plecat spre Suceava, au lucrat acolo două săptămâni. Eu nu am putut merge pentru că eram pozitiv și am avut în trecut o problemă neurologică foarte serioasă post-virală”, a declarat medicul.

Toate aceste aspecte urmează a fi lămurite de procurori, sperăm cât mai repede.