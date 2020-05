Vineri, 1 Mai 2020 (15:56:25)

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, dr. Adrian Cosinschi, a fost externat în data de 1 mai, din Spitalul de Boli Infecțioase Iași, după 40 de zile de zile de boală provocată de infecția cu COVID-19.

Imediat după externare, în drum spre Câmpulung Moldovenesc, dr. Cosinschi ne-a declarat că a fost o perioadă grea, nu atât din cauza agresivității bolii, cât din cauza faptului că deși clinic era bine, testele arătau că este încă pozitiv la COVID-19. Medicul a povestit că la el boala s-a manifestat cu simptome respiratorii, febră, oboseală, dureri musculare și ușoare dureri de cap, o formă ușoară spre medie. „Inițial am început tratamentul acasă, dar când am văzut că s-a îmbolnăvit și soția mea, medic dermatolog, am decis să mergem la spital. Ea s-a negativat mult mai repede, după două săptămâni de boală, și a fost externată înainte de Paști”, a arătat medicul.

Acesta spune că în această perioadă a învățat foarte multe despre infecția cu noul coronavirus. De exemplu, că există și o componentă personală în ceea ce privește reacția organismului la infecția cu COVID-19, dar și o „lenevire” a răspunsului, în cazul infecțiilor ușoare sau medii, care duce la persistența virusului un timp mai îndelungat în corp. „Am văzut pacienți cu stare clinică moderată spre severă care s-au negativat înaintea mea, care eram clinic bine, dar în continuare COVID pozitiv. Probabil că la ei, fiind vorba de forme mai severe, sistemul imunitar s-a mobilizat mai puternic și a reușit să elimine virusul în timp mai scurt. La cei cu forme clinice mai ușoare sau chiar asimptomatici, cu stare generală bună, organismul se lenevește”, a spus dr. Cosinschi.

De asemenea, spune medicul, există studii recente serioase care arată că fragmente de material molecular de la viruși morți pot să persiste timp îndelungat în mucoasa naso-faringiană, iar prin testul PCR sunt detectați, ceea ce ar fi un test „oarecum fals pozitiv”. Adică resturi de virus există în continuare, dar pot fi inactive, nu s-ar mai putea replica pentru a provoca boala.

Statul în spital, vreme de 6 săptămâni, i-a pus răbdarea la grea încercare, cu atât mai mult cu cât după externare este obligat să mai stea acasă încă două săptămâni, în autoizolare și abia după aceea să se întoarcă la muncă, la spital. Dr. Adrian Cosinschi a dorit în mod special să transmită mulțumiri pentru personalul spitalului de Boli Infecțioase Iași, atât medicilor, cât și asistentelor și infirmierelor de acolo. „Se expun permanent și fac un lucru extraordinar, îngrijesc pacienții cu devotament și profesionalism. Trebuie să recunosc asta și vreau să le mulțumesc. Am toată aprecierea pentru munca lor”, a mai spus dr. Adrian Cosinschi.