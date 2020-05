Scrisoare de susținere

Membrii colectivului de lucru al Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava au semnat o scrisoare de susținere a medicului Liviu Cîrlan, șef UPU-SMURD Suceava.Ei își exprimă solidaritatea cu cel care conduce de ani buni secția de urgențe a spitalului cu rezultate deosebite de-a lungul timpului și subliniază transparența și buna organizare a întregii activități sub comanda acestuia. Prin gestul lor angajații încearcă să susțină și să dovedească nevinovăția acestuia în privința acuzațiilor care i-au fost aduse de către conducerea militară a Spitalului Județean Suceava. Prezentăm în cele ce urmează conținutul integral al scrisorii, semnată de 115 angajați ai secției UPU Suceava.

Scrisoare de susținere

”Noi, personalul medical și auxiliar din UPU Suceava, vă aducem la cunoștință următoarele:

Am format o echipă medicală omogenă de aproximativ 20 de ani, perioadă în care ni s-au alăturat și alți colegi, mărindu-ne echipa sub aceeași coordonare a d-lui doctor Cîrlan. Prin prisma funcției de coordonare el a știut să ne țină uniți, a susținut pe fiecare în parte când am întâmpinat dificultăți în plan profesional și a găsit calea să ne motiveze pentru ca noi să folosim toată energia în slujba pacientilor. A închegat colectivul UPU ca o familie extinsă, ne-a ajutat să ne cunoaștem, astfel încât să ținem unii la alții și să nu lăsăm ca micile neînțelegeri generate de presiunea psihică a muncii noastre să ne dezbine.

Îl caracterizează corectitudinea, devotamentul față de semeni și și-a sacrificat de multe ori timpul liber pentru bunul mers al secției în toți acești ani. Nu a făcut constrângeri asupra noastră. În toți anii de când lucrăm împreună, șeful nostru nu a avut vreo abatere și în semn de respect vrem să îl susținem în dovedirea nevinovăției lui. Considerăm ca i s-a adus un grav prejudiciu de imagine prin afirmațiile conform cărora dr. Cîrlan Liviu ar fi făcut discriminări în repartizarea echipamentelor aferente kit complet Covid 19 și de aceea ne-am hotărât să nu stăm impasibili, ci să luam atitudine în speranța lămuririi lucrurilor.

Legat de apariția în spațiul public a unor zvonuri precum că ne-ar fi fost restricționat accesul la echipamentul folosit în lupta anti covid, facem următoarele precizări: am fost instruiți să respectăm atât Ordinele de Ministru nr. 533/29.03.2020 și nr.555/03.04.2020, cât și procedura operațională privind organizarea funcțională și structurală a SJUSV pe perioada pandemiei cu virusul SARS-COV2 - Protocolul de tratament al cazurilor covid19, elaborat la data de 16 aprilie 2020, după ce spitalul în care lucrăm a devenit spital focar covid, accentuându-se importanța protejării noastre în timpul orelor de muncă.

Subliniem în încheiere că nu ni s-a restricționat accesul la echipamente și nici o persoană nu a fost trimisă pe secție echipată necorespunzator.”

Colectivul UPU Suceava anexează un număr de 115 de semnături de susținere a acestui mesaj, întocmit în cursul zilei de 29 aprilie 2020.