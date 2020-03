Joi, 5 Martie 2020 (11:13:27)

Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava le-au urat luni bun venit studenților străini care vor studia în acest semestru la USV, în cadrul programului ERAMUS+.

”Evenimentul intitulat Erasmus+ Welcome Day este conceput ca o întâlnire de cunoaștere în cadrul căreia studenților străini li se prezintă universitatea, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere al infrastructurii și a posibilităților de petrecere a timpului liber, precum și programul de activități menite să le faciliteze integrarea în spațiul universitar sucevean. Totodată, studenții au ocazia de a se cunoaște între ei și de a se familiariza cu colegii lor români (Erasmus Buddy), care îi vor asista pe parcursul procesului de integrare. Într-un cadru interactiv, au fost discutate așteptările și temerile studenților străini privind șederea lor în campusul USV și in Suceava. De asemenea, studenții au participat la un exercițiu în care au trebuit să își prezinte țara de unde provin, în cadrul unui moment special de pe agenda întâlnirii. Universitatea suceveană încearcă în fiecare an să îi facă pe studenții străini (care vin din spații culturale diferite, reprezentând națiuni din diferite colțuri ale lumii) să se simtă bineveniți și să le faciliteze inserția în comunitatea suceveană și în comunitatea academică”, au precizat reprezentanții intituției.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene al USV, departament care, alături de coordonatorii Erasmus+ de la nivelul facultăților, oferă sprijin și îndrumare studenților străini, pe parcursul șederii acestora la Suceava.

35 de studenți din Armenia, Belarus, Franța, Georgia, Italia, Kyrgyzstan, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Senegal, Spania, Tadjikistan, Turcia și Ucraina vor studia semestrul acesta la USV.

Anual, numărul acestora crește ca urmare a deschiderii internaționale manifestată de USV, a implementării strategiei de internaționalizare de către Prorectoratul cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană și a implicării constante a cadrelor didactice în semnarea de noi acorduri și parteneriate de colaborare universitară cu instituții de învățământ superior din afara României.