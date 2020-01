Marţi, 28 Ianuarie 2020 (15:17:20)

Cel mai mare concurs național de creație în limba engleză - Shakespeare School Essay Competition – pune din nou la încercare creativitatea și originalitatea elevilor de gimnaziu și liceu din toată țară. Concursul oferă celor 30 de finaliști premii în valoare de peste 5.000 de euro, constând în două tabere de limba engleză în Marea Britanie (pentru marele câștigător al fiecăreia dintre cele două categorii de vârstă: 11-14 ani și 15-19 ani), cursuri de limba engleză la Shakespeare School, înscrieri gratuite la examene Cambridge, cărți, dicționare, rechizite etc.

La ediția din 2020, participanții sunt provocați să scrie un eseu original, în limba engleză, cu titlul "Imagine a world where teachers are replaced by A.I." ("Imaginează-ți o lume în care profesorii sunt înlocuiți de inteligența artificială").

Participarea la concurs este gratuită. Aflat la cea de-a XII-a ediție, acesta se bucură de o mare popularitate în rândul tinerilor pasionați de limba engleză, anul trecut fiind înscrise peste 4.400 de eseuri din toate județele țării.

„Dacă ai între 11 și 19 ani, ești pasionat de limba engleză, o vorbești fluent, ești creativ și stăpânești bine arta argumentării, te așteptăm să-ți demonstrezi măiestria în cadrul Shakespeare School Essay Competition – ediția a XII-a!”, transmit organizatorii.

Participanții își pot înscrie eseurile online, pe siteul competiției, la una dintre cele două categorii de vârstă. Termenul limită de înscriere în concurs este 27 martie 2020.

În plus, toți cei care intră în concursul național de creație în limba engleză vor primi o diplomă de participare, pe care o pot folosi pentru a-și completa portofoliul educațional.

Juriul este format din profesorii Shakespeare School, care selectează cele mai bune, originale și creative 30 de lucrări. Ierarhia finală a câștigătorilor este stabilită în urma unor scurte interviuri live, în limba engleză, cu finaliștii.

Profesorul cu cei mai mulți concurenți înscriși va participa gratuit, ca însoțitor de grup, la o tabără în Marea Britanie.

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 8 iunie 2020 la București.

„Acest proiect își propune să stimuleze gândirea creativă, spiritul de inovație, originalitatea și să motiveze tinerii să își perfecționeze limba engleză, oferindu-le totodată șansa unei experiențe unice, într-o tabără internațională de studiu”, mai spun inițiatorii concursului.