Marţi, 7 Ianuarie 2020 (13:08:20)

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică, la începutul acestei săptămâni, proiectul privind structura anului şcolar următor, respectiv 2020-2021.

Pentru elevi, anul şcolar va începe la data de 14 septembrie, semestrele vor fi egale ca durată, iar vacanţa de primăvară va fi fracţionată în două părţi (de Paştele Catolic şi de Paştele Ortodox). Comparativ cu actualul an şcolar, elevii vor avea două vacanţe în plus - o vacanţă intersemestrială şi o vacanţă de primăvară - şi vor petrece în bănci cu o săptămână mai puţin.

Potrivit documentului, anul şcolar următor se structurează pe două semestre, de 34 de săptămâni (actualul an şcolar are 35), astfel: semestrul I – 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021) şi semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie - 18 iunie 2021).

De observat este faptul că ministerul a renunţat la structura propusă pentru acest an şcolar, când primul semestru s-a încheiat odată cu vacanţa de iarnă, de sărbătorile de Crăciun şi An Nou.

Noul proiect propune echilibrarea din punct de vedere al duratei a celor două semestre.

Tot ca element de noutate, în semestrul al II-lea, vacanţa de primăvară va ţine cont de sărbătorile pascale şi va fi fracţionată în două părţi.

Pentru anul şcolar viitor vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021); vacanţa intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021); vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (2-11 aprilie); vacanţa de primăvară, Paştele Ortodox (30 aprilie-9 mai); vacanţa de vară (de la 18 iunie 2021).

Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a menţionat că „având în vedere perioada în care vor avea loc sărbătorile pascale, am propus fracţionarea vacanţei de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună”.

Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul naţional „Şcoala Altfel” se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Cei interesaţi pot trimite propuneri

Proiectul de ordin privind structura anului şcolar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. Elevii, părinţii, profesorii, dar şi alte categorii de specialişti interesaţi sunt invitaţi să transmită propuneri de îmbunătăţire pe adresa de e-mail: dezbateripublice@edu.gov.ro.