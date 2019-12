Vineri, 20 Decembrie 2019 (14:03:56)

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a ajuns în arest după ce s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate.

Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, în urma continuării cercetărilor în cauza din 18.12.2019, ora 18.00, privind un bărbat de 51 de ani din comuna Vadu Moldovei, implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe DN 2 din comuna Vadu Moldovei și aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice”.

Întrucât din Buletinul de analiză toxicologică a rezultat faptul că acesta avea o alcoolemie de 2,71 g/l alcool pur în sânge, respectiv 2,46 g/l alcool pur în sânge, suspectul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi încarcerat în arestul I.P.J. Suceava urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni pentru stabilirea unor măsuri preventive.