Performanţă

În perioada 18 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020 vă vom prezenta toţi cei 10 laureaţi ai Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat în data de 13 decembrie 2019. Zilnic va fi publicat câte un reportaj, care vă va face cunoştinţă cu câte unul dintre laureaţi, aceştia fiind prezentaţi în ordinea în care au apărut şi la Gală.

Rugbiul, un sport cu tradiţie de zeci de ani la Gura Humorului, produce de ceva vreme constant şi performanţă la nivel de juniori. După titluri naţionale răzleţe obţinute în ultimii ani, generaţia 2002 a ajuns la trei titluri naţionale la rând. Tinerii care se apropie de vârsta de 18 ani luptă acum pentru al patrulea titlu naţional consecutiv, la categoria U 18. La finalul turului campionatului U 18, echipa este pe locul I în campionat, având un egal şi în rest doar victorii.

Câţiva antrenori, majoritatea tineri, s-au zbătut, au atras sponsori, iar rezultatele se văd. Aceşti oameni au înţeles că nu trebuie doar să ceri şi să te plângi că în România nu ai cu ce şi cu cine face sport.

Muncă, stabilitate şi o invincibilitate care pune presiune

Încă de la categoria sub 15, jucătorii din această generaţie au terminat campionatul doar pe primul loc.

Antrenorul Andrei Varvaroi este mândru de această performanţă, dar şi conştient că este presiune pe umerii săi şi ai jucătorilor:

„Sunt doi ani de zile în care nu am pierdut nici un meci. Câteodată mă sperie, nu ştiu cum o să reacţionăm când probabil o să vină şi o înfrângere”.

Bazele generaţiei au fost puse acum 7 ani de zile. Copiii care aveau atunci 10 ani au fost adunaţi din zona Humorului şi a Sucevei. Printre cei care au pus bazele echipei, prin muncă de selecţie, se numără şi Ștefăniţă Rusu, cel mai vechi jucător de rugby activ din Gura Humorului. Jucători de mare perspectivă au venit şi de la antrenorii de rugby la Suceava.

Treptat, la echipa de juniori din Gura Humorului au fost aduşi şi copii de la Botoşani, Iaşi sau chiar Timişoara, care au parte de condiţii bune pentru a face şcoală şi sport.

Stau împreună la cămin, învaţă împreună în aceeaşi clasă şi joacă împreună.

O realitate incontestabilă este că performanţa se face şi cu stabilitate financiară.

„Încercăm să ne apropiem cât mai mult mediul privat, să îi facem pe cât mai mulţi să înţeleagă valorile acestui sport”, explică Andrei Varvaroi.

Echipa este sprijinită de doi sponsori mari, BCR şi DHL România, de Fundaţia Te Aud România şi de alţi câţiva sponsori locali, care s-au alăturat proiectului.

Alături de echipa de la Gura Humorului se află constant şi George Straton - fost preşedinte al Federaţiei Române de Rugby. George Straton este nu doar un sponsor important, ci şi un pilon de susţinere şi sprijin în toate proiectele rugbistice de la Gura Humorului.

Nume constante la lotul naţional

Constant, cel puţin 7-8 dintre componenţii echipei sunt convocaţi la stagiile de pregătire ale lotului naţional al României.

Unul dintre cei mai promiţători tineri jucători este Alin Conache, care are şi rolul de transformeor. Alin provine dintr-o familie cu mare tradiţie în rugby. Are doi fraţi mai mari jucători de rugby, iar tatăl lui, Vasile Conache, a jucat rugby la CSM Bucovina Suceava.

Ilie Cătună are 17 ani şi face deja rugby de 8 ani. Are 1,88 metri înălţime şi 106 kilograme. Are visuri mari şi este conştient că munca este esenţială în acest sport.

Un alt jucător cu o creştere extraordinară este Robert Cioltan, devenit şi el un obişnuit al lotului naţional.

Printre cei convocaţi constant la lotul naţional se mai află Sebastian Vasilovici, Irinel Legean, Alexandru Tucaliuc, Alexandru Ioan Gîrda şi Alexandru Bandol.

Încearcă să le explice copiilor că este timp şi pentru şcoală şi pentru sport

Deşi am plecat de acasă cu ideea că tinerii din ziua de azi sunt greu de adus la sport, cu atât mai mult la rugby, Andrei Varvaroi ne-a contrazis, iar zecile de copii de la antrenamentul la care am participat îi dau dreptate.

„Tot am colegi care se plâng că nu mai vin copii la rugby, însă eu zic că vin dacă îi aduci, dacă te promovezi, dacă îţi promovezi munca. Noi, sincer, am tot avut copii, avem destul de multe grupe”.

Paradoxal este că la Humor sunt prea puţini antrenori pentru câţi copii vin la rugby.

Varvaroi a arătat că încearcă să le explice cât mai des copiilor că au timp pentru tot, şi pentru sport, şi pentru şcoală, şi pentru alte pasiuni, dacă sunt bine organizaţi.

Strategie îndrăzneaţă, de la cea mai mică grupă, sub 6 ani, la echipa de seniori

La Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului se lucrează bine şi cu strategii pe termen lung. O iniţiativă inedită este grupa cea mai mică, de copii sub 6 ani. Doar două cluburi din ţară au mai închegat grupe de copii atât de mici.

Micuţilor li s-a asigurat echipament, căşti, proteze, cam tot ce au nevoie pentru rugby, deşi, la vârsta lor, este vorba practic de o joacă.

O idee îndrăzneaţă este şi echipa de seniori de la Gura Humorului, reînfiinţată de un an şi jumătate pentru ca juniorii să aibă cum face pasul la seniori. Chiar din 2020, mare parte din componenţii actualei echipe U 18 vor face pasul la seniori. Dacă vârfurile ajung de regulă direct la echipe mai mari, important este ca mare parte din aceşti copii să aibă şansa de a face pasul la seniori. Când nu exista echipă de seniori la Gura Humorului era mai greu, iar mulţi juniori de perspectivă s-au pierdut din această cauză.

Laureaţi ai Galei Top 10 Suceveni

Pentru acest proiect sănătos, pe termen lung, cei de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului şi copiii campioni au fost printre laureaţii ediţiei din acest an a Galei Top 10 Suceveni.

La ridicarea trofeului galei organizate de Monitorul de Suceava, Andrei Varvaroi a ţinut să aducă mulţumiri celor care sprijină proiectul şi pe plan local:

„Suntem foarte onoraţi să fim nominalizaţi în cadrul acestei gale şi să fim în faţa atâtor oameni importanţi. Munca lor este cea mai importantă, copilaşii aceştia au înţeles că fără muncă nu poţi să răzbaţi în viaţă. În spatele rezultatelor se află şi suportul oamenilor din Gura Humorului şi nu numai, al Colegiului <Alexandru cel Bun>, al Primăriei Gura Humorului, al Fundaţiei Te Aud România, care a reuşit să aducă două firme importante, DHL şi BCR, care ne sprijină...în spatele rezultatelor este munca mai multor oameni”, a spus Andrei Varvaroi în faţa celor aproape 600 de oameni prezenţi la gală.

Lotul complet al multiplei echipe campioane

Lotul complet al echipei campioane de la Gura Humorului cuprinde un total de 26 de nume. Trei dintre copii sunt în recuperare după ce au suferit operaţii în urma unor accidentări:

Antonesi Ioan, Bandol Alexandru Nicolae, Barău Mihnea Alexandru, Bîrsan Ionuţ Răzvan, Bivol Gabriel,Buhăiescu Alexandru Vasile, Cătună Ilie Marian, Cioltan Dumitru Robert, Cojocariu Adrian Ionuţ, Conache Alin, Daraban Mihai Cristian, Davidoiu Alexandru George, Dumbravă Cosmin Petru, Floriştean Marian Andrei, Gîrdea Alexandru, Legean Irinel Sebastian, Limbosu Ionut Alex, Mureşan Andrei, Tucalic Alexandru, Țurcanu Vlăduţ, Ursache Alexandru, Ursache Mircea, Vasilovici Sebastian, Nichitean Ciprian, Sidău Vlăduţ şi Cuciureanu Claudiu – ultimii trei în recuperare.