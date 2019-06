Sâmbătă, 29 Iunie 2019 (12:39:43)

Gravul accident de muncă petrecut vineri vineri seară, la Calafindeşti, în timpul unor săpături care se efectuau în cadrul unor lucrări de amenjare canalizare, s-au încheiat, din păcate, tragic. Unul din cei trei muncitori prinși sub malul care s-a surpat a fost scos decedat de pompierii militari, după o muncă de câteva ore bune și foarte riscantă pentru salvatori. Reamintim că trei muncitori care lucrau la o adâncime de aproximativ cinci metri, la marginea unui drum betonat, au fost prinşi sub un mal care s-a surpat. Doi dintre ei au reșit să se salveze, însă al treilea a rămas blocat sub malurile care s-au surpat continuu, fiind îmbibate cu apă. Inițial, cei care au încercat să-l salveze au fost colegii, însă din păcate aceștia nu au reușit, deși și-au riscat și ei propriile vieți.

La sosirea pompierilor, bărbatul prins sub pământ, în vârstă de 40 de ani, era conştient, însă pe parcurs nu s-a mai putut comunica cu el. Vineri noapte, în jurul orei 22:45, bărbatul a fost scos de sub pământ de pompierii militari. Soarta acestuia era însă deja pecetluită, având în vedere că a fost îngropat mai bine de cinci ore.

Bărbatul decedat se numește Dumitru Cătălin Baltariu, și era din Hănțești. Bărbatul lucra pentru o firmă din Dumbrăveni, care efectua lucrarea de la Calafindești. Printre cei care au încercat să-l salveze pe bărbat s-a aflat și ginerele său, angajat și el.

Echipajul SMURD și cel de la SAJ a încercat manevre de resuscitare, însă pentru bărbat nu se mai putea face nimic: Sublocotenentul Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al pompierilor militari suceveni, a descris misiunea: „Misiunea a fost extrem de dificilă, din cauza malului de pământ instabil, mocirlos, cu o adâncime de aproximativ 5 metri, care se surpa în permanenta din cauza infiltrațiilor apei, punând în pericol chiar și viata salvatorilor”.

Ceillați doi muncitori au suferit și eu traumatisme, însă au refuzat să fie duși la spital.

Polițiștii au deschis dosar penal de cercetare pentru mai multe infracțiuni pentru care vor face cerceări, sub coordonarea unui procuror: neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.