Competiţie

Elevi suceveni de la Palatul Copiilor au obţinut locuri meritorii la un concurs de şah desfăşurat la Vaslui. În perioada 24-25 iunie, la Vaslui s-a desfăşurat Concursul Regional de şah „Cupa Podul Înalt”, organizat de Palatul Copiilor Vaslui. Au participat echipe de la Palatele şi Cluburile Copiilor din judeţele Arad, Buzău, Galaţi, Suceava şi Vaslui, dar şi doi copii de la un club din Chişinău. Din partea Palatului Copiilor Suceava a participat o echipă alcătuită din treicopii, pregătiţi de profesorul Marian Culapov, toţi componenţii echipei obţinând rezultate onorabile.

Merită menţionată, în primul rând, performanţa deosebită a Alexiei Mitrofan (11 ani), care în concursul copiilor sub 12 ani a ocupat locul I, cu 5,5 puncte din 6 posibile, într-un concurs în care a jucat numai cu băieţi, dintre care unii aveau un rating superior chiar şi cu 200 de puncte. Alexiaa condus în clasament de la prima şi până la ultima rundă, cedând doar o jumătate de punct în runda a cincea, şi asta la îndemnul antrenorului (care a dorit să o scutească de un efort inutil, deoarece putea ocupa locul întâi şi cu câteo remiză în ultimele două runde). De altfel, în ultima rundă, deşi îi era suficientă remiza, nu s-a mulţumit cu atât şi a luptat până a obţinut victoria. Ceilalţi doi copii participanţi, atât Mitrofan Matei, la categoria de vârstă băieţi sub 10 ani, cât şi Ştefan Matei, la categoria băieţi sub 14 ani, au ocupat locul III. În clasamentul pe echipe, întocmit prin cumulul punctelor concurenţilor, echipa suceveană a reuşit să se claseze pe locul II.