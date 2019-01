Doi şoferi s-au urcat băuţi la volan şi au încercat să fugă de poliţie. Unul a ajuns cu maşina în şanţ

Luni, 28 Ianuarie 2019 (11:04:17)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat băuţi la volan, au ignorat semnalul de oprire al oamenilor legii şi au încercat să fugă. Unul dintre ei a ajuns cu maşina în şanţ. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică seara, la ora 22.45, în timp ce acționa pe DJ 208B din comuna Siminicea, o patrulă de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, până la intersecţia dintre DJ 208B cu un drum comunal, unde autoturismul s-a oprit. Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un bărbat de 39 de ani, din municipiul Suceava.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00.20, în timp ce acționa pe DJ 209G din comuna Ulma, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus a observat un autoturism care avea o deplasarea sinuoasă și al cărui conducător nu s-a conformat semnalelor de oprire. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, bărbatul de la volan a pierdut controlul asupra direcției de mers, fiind proiectat într-un șanț.Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un localnic de 38 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Doi şoferi s-au urcat băuţi la volan şi au încercat să fugă de poliţie. Unul a ajuns cu maşina în şanţ