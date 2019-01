să vezi și să nu crezi!

Totdeauna, la început de an, am dat o raită printre profeţiile „clar-văzătorilor”, o s-o fac și acum, deși pe unii îi suspectez de prestaţii în marginea penalului (înşelătoria fiind dintotdeauna delict), iar vâlva stârnită în jurul noilor Nostradamus o consider(am) naivitate grefată pe solul inculturii. Cum-necum, continuă să-și mențină și-n 2019 interesul predicțiile bulgăroaicei oarbe Vanghelia Pandeva, care-i moartă de mult, dar proorocirile rămase „bun în grad” mi-au mai clintit cevaşilea din îndărătnicia cu care-i consideram otova pe autointitulații „vizionari” escroci, rătăciţi, posedaţi, bântuiţi. Un exemplu din seria Vanga dixit: bulgăroaica a prevestit, în 1980, că „la sfârşitul veacului, Kursk va fi acoperit de ape şi toată lumea va plânge această tragedie”. Cum oraşul Kursk n-a suferit niciodată de inundaţii catastrofale, prezicerea n-a luat-o nimeni în seamă. Pentru ca, mult după moartea babei Vanga, submarinul atomic rusesc Kursk să rămână acoperit de ape pe fundul oceanului, tot echipajul având parte de o moarte oribilă! În CV-ul prezicătoarei mai figurează anticiparea atentatelor de la 11 septembrie 2001 („doi fraţi americani vor fi atacaţi de două păsări de oţel”), tsunami-ul din 2004, fenomenul încălzirii globale, alegerea unui negru la preşedinţia USA, dezastrul de la Cernobâl, victoria lui Elţin ş.m.a. Hai că-s destule! Iar Institute of Suggestiology and Parapsihology din Sofia, analizând predicţiile Vangăi, a stabilit că mai bine de 7000 s-au dovedit exacte (procentajul: 80-85%)!Ei, poftim! Ce să mai zici? Am cunoscut-o pe Vanga. Prin… (prin deceniul 7, nu mai știu exact anul) am participat la Congresul de la Varna al FIJET (Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism). Alcătuiam delegaţia română împreună cu Emanoil Valeriu; gazdele ne-au purtat vreme de două săptămâni prin toate cotloanele ţării, străduindu-se să-şi promoveze ofertele turistice (startul luat din vreme poate explică avansul industriei de profil bulgare în competiţia cu cea românească). Vanga ne-a fost prezentată ca un autentic obiectiv turistic naţional, fiindu-ne arătate fotografii de la vizita ce i-a făcut-o în 1942 ţarul Boris al III-lea al Bulgariei, dornic să afle perspectivele conflagraţiei mondiale. Dar mai elocvente păreau semnele de preţuire arătate de Todor Jivkov, „client” statornic al oarbei – de altfel, liderul de la Sofia i-a fost stabilit o rentă viageră unică în statul bulgar. La întâlnirea cu ziariştii şi scriitorii din toată lumea, Vanga ne-a lăsat impresia unui „om de lume” obişnuit cu festivităţile şi sindrofiile; nu mai părea ţăranca umilă şcolită în Serbia şi născută într-un sat din Imperiul Otoman ce avea să treacă, în vălmăşagul istoriei Balcanilor, mai întâi în Bulgaria, apoi în Jugoslavia, din nou în Bulgaria, iar în Jugoslavia, spre a ajunge acum între graniţele Macedoniei. Am fi dorit, desigur, să ne furnizeze pe loc o profeţie în exclusivitate, aşa cum pretindem scamatorilor să ne uimească la comandă. Cu decenţă, invitata de onoare n-a făcut-o; doar ne-a adresat o frază de salut, prea rotunjită şi prea impecabilă să n-o bănuim de prefabricare oficială. Vanga avea doi însoţitori (păreau mai degrabă severi bodiguarzi!); după cele câteva minute prevăzute în protocol, au luat-o de braţ şi au scos-o autoritar din sală, lăsându-ne cu un evident sentiment de frustrare: ce profet o fi ăsta care... nu profeţeşte? La atâția ani după moartea Vangheliei Pandova, prezicerile ei, în bună (şi alarmantă!) măsură autentificate de ulterioare confirmări, încep să îngrijoreze de-a binelea! Cea mai întunecată părând a deveni deja certitudine, fiindcă Vanga a proorocit „primăvara arabă”, înfiinţarea ISIS şi invadarea bătrânului continent de către extremiştii musulmani. Care, nici mai mult nici mai puţin, vor birui Europa şi-şi vor stabili capitala la Roma! „Campania de cucerire va dura ani de zile, timp în care va avea loc o mare migraţie”. Hai, că-i prea de tot! Dar, mai ştii? Alte preziceri ale Vangăi le notez cu titlul de inventar şi-atât: în 2033 nivelul apelor va creşte, iar calota glaciară se va topi (de altfel, procesul a şi început!), în 2043 Europa va deveni califat islamic, în 2066 America va încerca să elibereze Europa, redând-o creştinătăţii, în 2201 temperaturile vor scădea dramatic, iar în 3010 o cometă va lovi şi Luna, şi Pământul, bătrâna Terra fiind total distrusă. Dar omenirea se va fi mutat din vreme pe altă planetă. Printre alte cataclisme prezise: „în 2077, comunismul se va întoarce în Europa şi-n restul lumii”. Brrr!