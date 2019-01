Prezentări și dezbateri privind problematica educației și consilierii părinților copiilor cu nevoi speciale, la USV

Luni, 28 Ianuarie 2019 (13:22:02)

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează joi, 31 ianuarie 2019, în intervalul orar 8.30 – 17.30, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” din campusul USV, evenimentul de multiplicare în vederea diseminării rezultatelor obținute în cadrul Proiectului Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education, 2016-1-RO01-KA204-024504 - BUILDING BRIDGES: PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND WELLBEING FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – PSI_WELL, proiect finanțat de UE. Evenimentul va lua forma unei conferințe cu titlul Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families of Children with Special Needs și va include prezentări și dezbateri privind problematica educației și consilierii părinților copiilor cu nevoi speciale, precum și diseminarea rezultatelor proiectului, manuale pentru profesori și părinți ai copiilor cu nevoie speciale. Conferința va deschide oportunități de comunicare de idei și bune practici, prezentările fiind susținute de către specialiști, cadre didactice de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea de Stat Moldova din Chişinau, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernauţi, dar și de către practicieni din partea organizațiilor care au asigurat un parteneriat local în cadrul acestui proiect. "Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor s-a derulat pe parcursul a 30 de luni, în cooperare cu alte cinci universităţi europene: Universitatea Lleida - Spania, Institutul Politehnic Braganca - Portugalia, Universitatea Zagreb - Croaţia, Universitatea Klaipeda - Lituania, Universitatea Bogazici, Istanbul – Turcia, îmbinând expertiza acestora la nivelul cercetării psihosociale și educaționale, precum și la nivelul elaborării de intervenții practice în domeniul consilierii și trainingului părinților. Proiectul a propus un cadru de promovare a incluziunii sociale, a echităţii și stării de bine pentru familiile aflate în risc, prin elaborarea de instrumente și programe educaționale, utile în activitatea cu părinții copiilor cu nevoi speciale. Parteneriatul a elaborat un manual pentru părinți care va fi pus la dispoziția profesorilor și părinților interesați de creșterea calității vieții de părinte prin dezvoltare personală, precum și un kit psiho-educațional format din două instrumente, manualul formatorului și caietul părintelui, care prezintă un program de intervenție psiho-educațională și socială pentru părinți.Evenimentul de la finalul lunii ianuarie va reuni cadre didactice din învățământul universitar din țară și din străinătate, profesori din învățământul preuniversitar, specialiști din cadrul diferitelor ONG-uri, contribuind, astfel, la dezvoltarea comunităţii sensibile faţă de nevoile familiilor aflate în risc", a precizat coordonatorul proiectului, conf.univ.dr. Aurora-Adina Colomeischi.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Prezentări și dezbateri privind problematica educației și consilierii părinților copiilor cu nevoi speciale, la USV