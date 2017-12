S-au urcat băuţi la volan şi au provocat accidente rutiere. Unul dintre şoferi a fost încătuşat după ce a devenit recalcitrant

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat beţi la volan. potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 16.55, în timp ce conducea autoturismul pe DC 65A, din comuna Fântânele, pe fondul neadaptării vitezei, un localnic de 37 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă. Din accident, a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto, precum și a unui tânăr de 28 de ani, din aceeași localitate, pasager în autoturism.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ,,vătămare corporală din culpă” şi ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot marţi, la ora 13.45, în timp ce conducea autoturismul pe str. Prof. Leca Morariu, din municipiul Suceava, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 43 de ani, din comuna Comănești, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat pe partea dreaptă a drumului.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a devenit recalcitrant, fiind încătuşat de polițiști. Ulterior, bărbatul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, față de cel în cauză fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 ore, acesta fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.

