Tenis de câmp

Nu mai puțin de 29 de meciuri s-au disputat în cadrul Cupei Monitorul la tenis de câmp în ultimele 4 zile. În total, de la startul celei de-a XVI-a ediții a întrecerii, produs în urmă cu trei săptămâni și jumătate, s-au jucat 157 de partide.

249 de participanți se află pe tabloul competiției, care se întrec la cele treisprezece secțiuni distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Super Elită, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.

Rezultate: