Rezultate

În perioada 15 – 18 mai 2025 s-a desfășurat la Târgu Mureș a XV-a ediție a Campionatului European de Karate Do Shotokan WSF pentru copii, cadeți, juniori și seniori.

La startul competiției s-au înscris 447 de sportivi din 18 țări. Sportivii de la clubul de karate KITA Suceava, pregătiți de sensei Olariu Anamaria, centură neagră 3 DAN, s-au regăsit printre medaliați.

Legitimată la Clubul de Karate KITA Suceava afiliat la European Shotokan Federation (ESF) și World Shotokan Federation (WSF), Tănase Anisia Ecaterina, elevă în clasa a V-a la Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”, și-a respectat statutul de campioană națională la categoria Copii III și a reușit să adauge în palmares șase noi medalii la competiția europeană: patru medalii de argint și două medalii de bronz.

Ea a devenit vicecampioană europeană la individual la probele SHOBU IPPON Kumite categoria Copii III -40 kg.

În cadrul aceleiași competiții, echipa formată din sportivele Gulei Flavia Elena, Hojbotă Maria Xenia și Tănase Anisia Ecaterina a fost învinsă în finală de o echipă din Turcia, obținând astfel medalia de argint și devenind vicecampioană europeană la probele pe echipe (KATA, respectiv KUMITE la categoria Copii III 10-11 ani). În cadrul aceleiași competiții, Anisia a obținut și două medalii de bronz la probele SHOBU NIHHON și KATA individual.

Sub îndrumarea antrenoarei Olariu Anamaria, sportivii legitimați la clubul de karate KITA Suceava au reușit să performeze de la o competiție la alta, reușind să urce de fiecare dată pe podiumuri la competițiile sportive naționale și internaționale la care au participat. România a ocupat locul doi în clasamentul pe naţiuni, cu un total de 45 de medalii de aur, 58 de medalii de argint și 117 medalii de bronz, la Campionatul European de karate Do Shotokan WSF, desfășurat în acest an la Târgu Mureș.

Conform clasamentului internațional disponibil pe SET-ONLINE Karate, Anisia Ecaterina Tănase se află pe locul 2 în clasamentul mondial la Shobu Ippon Kumite categoria Copii III (-40 kg), respectiv locul 3 în clasamentul internațional la Kata individual.