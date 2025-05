Miercuri, 21 Mai 2025 (10:27:31)

Județul Suceava găzduiește etapa națională a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, ediția a V-a, în perioada 21-25 mai 2025.

Cei 331 de elevi participanți (cu 78 mai mulți decât anul trecut), însoțiți de 53 de profesori, provin din 34 de județe și 4 sectoare ale municipiului București, lucrările fiind coordonate de 93 de profesori-mentori.

La etapa națională a olimpiadei participă 141 de lucrări. Dintre acestea, 59 de lucrări sunt depuse la categoria juniori, pe cele 3 secțiuni: Științe fundamentale (18), Științe aplicate (22) și Tehnologia informației (19). Categoria seniorilor va fi reprezentată de 82 de lucrări: Științe fundamentale (26), Științe aplicate (32) și Tehnologia informației (24).

Fiecare echipă a înscris în concurs un proiect din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, prin care se încearcă rezolvarea/ explicarea unei probleme a societății/comunității, bazat pe un studiu prealabil început cu maximum 12 luni înainte de data competiției. Proiectul va putea fi prezentat sub formă de exponat și/sau prezentare grafică/poster. Exponatele pot fi de tip model, machetă, prototip, eșantion sau în alt format și pot conține tehnică de calcul inclusă în model.

Prezentarea lucrărilor și jurizarea acestora se vor desfășura în sala Atrium și în spații expoziționale ale Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Instituțiile organizatoare sunt: Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Societatea Științifică CYGNUS Suceava și liceele sucevene partenere: Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava.

Echipa de organizare este coordonată de prof. dr. Petru Crăciun – inspector școlar general adjunct, prof. Ilie Cosovanu – inspector școlar pentru disciplina fizică, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. univ. dr. Dan Milici – decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și prof. Victor Șutac – președinte al Societății Științifice Cygnus. Din juriu fac parte cadre didactice din învățământul universitar de la universități și centre de cercetare din Iași, Cluj Napoca, Craiova și preuniversitar cu experiență în domeniu.

· Miza – calificarea la o competiție internațională

Pentru competiția internațională se vor califica cel mult 18 elevi care au obținut locurile I și II de la toate secțiunile, categoria seniori. Pregătirea și selecția lotului va fi organizată de instituția organizatoare a etapei naționale, timp de o săptămână și va fi coordonată de câte un mentor pentru fiecare secțiune, cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitare și cercetători cu expertiză în domeniu.

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică este o competiție organizată anual ce vizează: formarea şi dezvoltarea competențelor specifice creativității în domeniul științific, tehnologic sau ingineresc tuturor elevilor motivați, care au aptitudini în aceste domenii; atragerea elevilor, începând cu clasa a V-a, către studiul științelor în general; identificarea elevilor capabili de performanță şi atragerea lor spre domeniul științific şi ingineresc, spre stimularea și dezvoltarea talentului creativ / creativității; stimularea şi motivarea formării cadrelor didactice în abordarea metodelor didactice diferențiate etc.

De asemenea, în cadrul programului 10 InSTEAD (10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering. arts and Design) participanții la olimpiadă vor putea audia conferințe pe teme legate de creativitate științifică: „Noțiuni de proprietate intelectuală”, Mariana Hahue și Marina Voiculescu, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București; „Viitorul va fi ca școala de astăzi”, cerc. dr. ing. Adriana Savin, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iași, „Noi tendințe în nanoelectronică”, conf. dr. Aurelian Rotaru, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, „De la Idee la Produs”, dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasă, Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, vizite în laboratoarele și expozițiile universității.