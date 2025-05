Scriam, nu demult, despre începutul promițător (așa se și numea articolul) al lui Cristi Chivu la Parma ca antrenor principal. Obiectivul său, la preluarea echipei, era salvarea de la retrogradare, pentru care făcuse pași importanți. De atunci, însă lucrurile nu au mai mers cum trebuie. Ca primă lovitură la temelie, parmegianii au pierdut un adevărat baraj la Empoli, unde și-au făcut meciul și mai greu prin cartonașul roșu încasat în prima repriză, la 0-1. Băieții lui Chivu au luptat exemplar după pauză, reușind egalarea, însă gazdele au înscris golul victoriei pe final. Cu un egal aici, Parma ar fi urcat sacii în căruță. Colac peste pupăză, etapa următoare sosea pe Tardini însuși liderul Napoli, care nu își permitea pași greșiți în lupta cu Inter. Cu toate astea, a făcut unul, după un final de infarct, cu uite penalty, nu e penalty, meciul terminându-se 0-0. Acest rezultat ar fi nemulțumit în mod normal ambele tabere, în perspectiva ultimei etape. Pentru Parma punctul obținut cu Napoli e frecție la picior de lemn, căci o pune în aceeași situație în care ar fi pierdut, adică are nevoie de victorie în deplasarea de la Atalanta pentru a nu mai privi în urmă, dar la orice alt rezultat depinde de alte două rezultate. În cazul în care Lecce ȘI Empoli își câștigă meciurile (important acest ”și”, adică ar trebui să se întâmple ambele evenimente), cele două trec peste Parma fie la puncte - dacă Parma pierde la Atalanta, fie în urma clasamentului în trei – dacă Parma face egal. De fapt, ca să simplificăm aceste calcule, cheia este la meciul Lazio – Lecce. Deja Lazio a încurcat-o pe Inter (2-2 la Milano), salvând astfel pasul greșit al lui Napoli la Parma, iar momentan se află pe loc de Liga Conferinței, dar la un singur punct de ”verișoara” Roma care e pe loc de Liga Europa, și la două de Juventus care ocupă ultimul loc de Liga Campionilor. Greu ca Lazio să treacă peste Juve, de partea căreia sunt și rezultatele directe, însă ar putea termina peste rivalii de la Roma, care se pot încurca la Torino. În concluzie, pentru ca Parma lui Chivu, dar și a lui Man și Mihăilă la remorcă, să rămână în Serie A este suficientă condiția a) să învingă la Atalanta; dacă a) nu se îndeplinește, atunci b) Lecce să nu bată la Lazio; dacă nici b) nu se îndeplinește, e nevoie de c) Empoli să nu câștige acasă cu Verona. Iar dacă nici c) nu se îndeplinește, e nevoie de matematică superioară (cu potențială egalitate în 4!) și nu suntem de nivel prezidențial pentru a o desluși.