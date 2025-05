Decizie

Liderul social-democraților suceveni și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, va face parte din echipa de negociere pentru noua guvernare a președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu. În prima declarație de presă după ce a fost ales în această funcție, Sorin Grindeanu a spus că a primit de la colegii din PSD un mandat deschis „pentru orice soluție”.

„Opinia care pare majoritară este de a avea o opoziție constructivă. Urmează o perioadă de decizii care trebuie susținute, iar PSD va oferi susținere pentru soluțiile raționale, logice și bune pentru români, indiferent de poziția pe care o vom avea. Colegii mi-au dat un mandat deschis, să vedem ce vor și ceilalți. Nu vreau să depășesc mandatul, deși curentul majoritar este de a fi în opoziție. Și voi veni în fața colegilor și le voi spune ce rezultă din dialogul cu alte partide politice”, a spus Grindeanu.

Făcând referire la echipa de negociere, Sorin Grindeanu a spus că aceasta va fi formată din Lia Olguța Vasilescu, de la Craiova, Corneliu Ștefan, de la Dâmbovița, Gheorghe Șoldan, de la Suceava, și președintele Camerei Deputaților, Ciprian Șerban. PSD va avea negocieri cu președintele României, Nicușor Dan, precum și cu PNL, USR și UDMR.

Întrebat dacă va candida pentru președinția PSD, Sorin Grindeanu a declarat: „Treaba mea este cu totul alta. Nu am fugit după această funcție, nu am făcut lucrurile în interior pentru că am sperat să avem această decizie rațională care să fie gestionată în interior, iar deciziile importante să fie luate la Congres, cu mii de oameni. Dorința mea este să așez partidul în poziția ca la Congres să avem o repornire. Dacă dorința colegilor mei este să continuăm în această formulă, nu voi ezita să o fac”. Liderul interimar al PSD a precizat că preocuparea sa nu este de a vedea dacă are sau nu șansa să candideze în toamnă pentru șefia partidului.

De precizat că fostul premier al României, Marcel Ciolacu, și-a dat demisia marți de la conducerea PSD.