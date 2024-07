Handbal

Handbaliștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” care au câștigat săptămâna trecută titlul continental, în Ungaria, au fost premiați, luni după-amiază, la instituția de învățământ suceveană, într-un cadru festiv. Acesta este cel de-al patrulea titlu european universitar cucerit de formația de handbal masculin a USV, după cele de la Malaga, Spania, în 2017, Lodz, Polonia, în 2022, și Podgorica, Muntenegru, în 2023. De asemenea, în 2018, sucevenii s-au clasat pe locul al treilea, la Coimbra, în Portugalia.

Handbaliștii conduși de Petru Ghervan, Iulian Andrei, Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia au primit 100.000 de lei din partea Universității „Ștefan cel Mare”.

„Pare o obișnuință să câștigăm aceste titluri, dar în spatele lor stă efortul unui întreg sistem, care pleacă de la selecție. Sper ca noua conducere a orașului și a județului să sprijine în continuare acest proiect unic, care formează nu doar handbaliști, ci și oameni”, a precizat rectorul Mihai Dimian.

Tot cu 100.000 de lei au fost răsplătiți campionii Europei și de către Primăria Suceava.

„E o mândrie pentru oraș și pentru mine ca primar. Universitatea s-a dovedit mereu un partener serios, motiv pentru care am finanțat an de an activitatea echipei locale de handbal. Am pornit acest proiect în 2004, iar acum Suceava a ajuns să formeze generații și generații de handbaliști. Anul viitor, sper să fie finalizată și Sala Polivalentă, pentru a ne putea depune candidatura pentru organizarea unui Campionat European Universitar la handbal masculin, la Suceava. Până atunci, sper să ne vedem la ediția cu numărul cinci câștigată de USV“, a declarat edilul Ion Lungu.

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a câștigat și ediția din 2024 a Jocurilor Europene Universitare de la Debrecen, după ce a dispus în meciul decisiv pentru titlu cu 32-29 (19-16) de formația Universității din Duisburg-Essen, din Germania.

Parcursul celor de la USV la competiția din Ungaria a reprezentat victorii pe linie: 36-29 cu Universitatea din Minho (Portugalia) și 33-24 cu Academia de Știință și Tehnologie AGH din Cracovia (Polonia), în faza grupelor, 48-22 cu Universitatea Catolică "Eszterházy Károly" din Eger (Ungaria), în sferturi, și 46-33 cu Universitatea din Zürich (Elveția), în semifinale.

Echipa suceveană a mizat la Jocurile Europene Universitare de la Debrecen pe următorul lot de jucători: Dragoș Podovei, Florin Sîrghie, Alexandru Bologa, Botond Balazs, Claudiu Lazurcă, Cosmin Lupu, Alexandru Reuț, Iulian Roșu, Andrei Bruj, Eduard Iordachi, Pavel Loic, Cătălin Zarițchi, Alexandru Focșăneanu și Sorin Grigore. Staff: Iulian Andrei - șef delegație, Bogdan Șoldănescu - antrenor principal, Răzvan Gavriloaia - antrenor secund, Mihai Vornicu - kinetoterapeut.