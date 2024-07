Cioburi de metaforă

Epigrame despre orașul Gura Humorului și al său Festival Internațional de grafică satirică și literatură umoristică…

WELCOME TO THE SMILING CITY

(Violeta CUȚURESCU - București)

Invit pe cei ce n-au umor,

Dar și pe cei ce râd mânzește,

Să ia o Gură de Humor

…Pe englezește!

INVITAȚI LA FESTIVALUL ,,UMOR LA… GURA HUMORULUI’’

(Ion MORARU - Independența, GL)

Au fost plimbați pe cale-aeriană,

De către gazde, cu tiroliană;

În felul ăsta-au vrut ca să exprime

C-aici umorul e… la înălțime!

GURA HUMORULUI

(Ion DIVIZA - Chișinău)

Acest oraș, de Dumnezeu iubit,

L-au vizitat și regi de-a lungul vremii,

Dar l-au făcut să fie renumit

Epigramiștii cei flămânzi… de premii!

AM RATAT FESTIVITATEA

(Grigore COTUL - Șanț, BN)

Sunt internat cu o fractură

Că n-am văzut la semafor,

Trecând spre Casa de Cultură,

Culoarea roșu… de Humor!

MIE ÎNSUMI

(Vasile VAJOGA - Iași)

Vocal, ca orice scriitor,

Ce-i drept mai depășesc măsura,

Dar când e vorba de (H)UMOR,

Nu-mi zice nimeni: ,,lasă GURA!’’

NIMENI NU-I PROFET ÎN ȚARA LUI

(Florina DINESCU - Ploiești)

Epigramiști de-naltă clasă

Ideilor dau curs de zor

Și-nvingători vor ca să iasă,

Că ei acasă n-au… Humor!

IDILĂ ÎN HUMOR

(Radu PĂCURAR – Cluj-Napoca)

Cu dulceața, afinata

Și-arsenalul de cultură,

N-am putut seduce fata…

Că era cu caș la Gură!

LA GURA HUMORULUI

(Nicolae BUNDURI - Brașov)

Cum stau cu… gura pe pahar

Și-n urbe mă descurc ușor,

Aș candida s-ajung primar,

Dar n-am suficient HUMOR!

ÎN VACANȚĂ

(Dan NOREA - Constanța)

Ajuns în Bucovina cea frumoasă,

Deși sunt singur - rară conjunctură -

Chiar fără soață, eu mă simt acasă:

Humorul, ca și ea, are o Gură!

PREZENTARE TURISTICĂ

(Vasile LARCO - Iași)

În Bucovina la Humor,

Oraș ce nu-i la cote joase,

Un Festival e de umor,

Dar sunt și fapte serioase!

ZÂMBIȚI, VĂ ROG!

(Janet NICĂ - Ostroveni, DJ)

Să scap de gura soacrei, dura,

Să pot zâmbi, sărind năpasta,

Abia aștept să intru-n Gura

Humorului, în vara asta.

LA HUMOR, LA FESTIVAL

(Cătălina ORȘIVSCHI - Vama, SV)

Îmi pun cămeșă cu altiță,

Catrință, poale, brâu, bundiță,

Opinci și vin azi la Humor

Să-mi umplu straița cu umor.

CÂND TRIMIT UMOR LA HUMOR

(Gheorghe BÂLICI - Chișinău)

Orașul, vatră strămoșească,

Primind cu drag și-al meu umor,

Aștept, cumva, să hohotească…

Dar este numai zâmbitor!

ATRACȚIE

(Nicolae PEIU - Iași)

Mă îmbie la Humor,

În frumoasă Bucovină,

Cea mai veselă grădină:

Festivalul de umor!

GURA HUMORULUI - ORAȘUL CARE ZÂMBEȘTE

(Laurențiu GHIȚĂ - București)

Vorbind de Gura de Humor,

Confirmă toți vizitatorii:

O fi orașul zâmbitor,

Dar să vedeți locuitorii!

DE LA GURA HUMORULUI PÂNĂ LA MĂNĂSTIREA HUMORULUI

(Liviu GOGU - Buzău)

Din Gură-n gură sau în scris,

(H)umoru-aici s-a tot transmis

Și s-a extins, cu-a lui sclipire,

Pân’ a pătruns și-n… Mănăstire!

DUPĂ FESTIVAL

(Daniel BRATU - Iași)

După-atâta tevatură

Rezultatu-i grăitor:

Cine face ‘geaba GURĂ

Nu câștigă la HUMOR!

PENTRU FESTIVALUL ,,UMOR LA… GURA HUM