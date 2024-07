Prin pădurea de cuvinte

Politruci.“Mă bucur că ne-am adunat aici atâția politruci.“ (Klaus Iohannis). Demaraj. “Chiar vreau să începem să demarăm.“ (Adriean Videanu). Proverbe și zicători ”culinare” (1).„E necesar un lucru, știu,/La supărare, bei rachiu.”. Vinul intră, taina iese. La ce-i bun potirul de aur, dacă-i umplut cu lacrimi? Nu poți prinde raci fără să te uzi la nădragi. Noaptea toate vacile sunt negre și toate femeile-s frumoase. Găina vecinului are ouăle mai mari. Popa mănâncă la două pomeni și tot flămând e. Un vin bun și-o nevastă frumoasă sunt două otrăvuri dulci. Toate lucrurile au un capăt, numai cârnatul are două. Salata se face așa: darnicul îi pune untdelemn, zgârcitul oțet, înțeleptul sare și nebunul le amestecă. Chiar dacă ți-e gura arsă de sete, să nu bei din fântâna tâlharului. Nătângul spune ce-a mâncat și ce-a băut, înțeleptul ce-a auzit și ce-a văzut. Nimic nu e mai dulce ca mierea, afară de bani. Nimic nu-i mai greu de dus decât stomacul gol. Spune-mi cât mănânci, ca să-ți spun cât trăiești. Mâncarea de dimineață e ca însurătoarea de tânăr. Porcul tot strânge, se îngrașă bine,/ dar pentru alții, nu pentru sine. Pântecele se satură, dar ochii niciodată. Mai mulți se îneacă în băutură decât în apă. Nimenea să nu-ți pună sare în mămăligă. Bucatele, ca muierea, fără dresuri n-au gust. Mămăliga, măi Ioane, fie crudă, numai mare. Și moșului îi plac toate, dar să le roadă nu poate. Și uns la bot și cu slănina în pod. Prea mulți bucătari strică ciorba. A murit înghesuindu-se la pomană. Adam a mâncat mărul, dar dinții noștri se strepezesc. Când i-e foame, boierul se plimbă, țiganul fluieră, iar țăranul își bate nevasta. Nu se mănâncă în toate zilele plăcinte. Găina vecinului totdeauna-i curcă.

Știați că? * Un singur spermatozoid conține 37,5 MB de informație genetică? Ceea ce înseamnă că o singură ejaculare echivalează cu un transfer de date de 1.500 terabytes (sau, altfel spus, echivalentul memoriei a aproximativ 1,5 milioane de calculatoare personale bunicele); * Iguana, koala si dragonul Komodo au două penisuri; * Femela de cangur are trei vagine; * Pentru a se reproduce, masculul de caracatiță introduce unul din „tentacule” în cavitatea femelei, îl lasă acolo şi apoi înoată departe, pentru a muri în singurătate; * În medie, un om parcurge pe jos în timpul vieții o distanță egală cu de trei ori înconjurul lumii; * Dacă întreaga populație a Chinei ar trece prin fața mașinii tale mergând într-un singur rând, ar trebui să aștepți 30 de ani până când cel din urmă pieton să treacă strada;* După două săptămâni de purtat, o pereche de pantaloni conține 1.000 de bacterii în partea din față, 2.500 de bacterii în partea din spate și peste 10.000 de bacterii între picioare; * iPhone-ul este cel de-al doilea cel mai bine vândut produs din lume. Pe primul loc se află Cubul Rubik; * Numărul de sinapse din creierul uman este de aproximativ 125 de trilioane, ceea ce reprezintă numărul de stele pentru a „umple” 15 galaxii de mărimea Căii Lactee; * Un atom are aproximativ 99,99% spațiu gol; * La fiecare 10 ani, toate celule din corpul tău sunt înlocuite cu unele noi și că vechiul tău trup nu mai are nimic în comun cu cel nou; * Există o specie de pești arlechin care, în cazul în care femela moare, masculul dominant devine femelă; * Epoca în care a trăit regina Cleopatra este mai apropiată de aterizarea omului pe Lună, decât de perioada construirii piramidelor.

Populară.„– Mărioară, Mărioară, / Ia un crac şi mă omoară, / Cracul să fie de tei, / Când îi da să sar’ scântei, / Cracul să fie de crin / Să nu pot să mă abţin, / Cracul să fie de rouă / Când îi da să crăpi în două, / Cracul să fie de fluturi / Să ai sâni de 10 puduri, / Peste mine să ţi-i scuturi / Ca-n raiul din începuturi / Când ne-a dat brânci Dumnezeu / Să ne giugiulim în hău / La margine de pârău / Cu broaşte şi cu bulboane, / Vai de suflete sărmane, / C-am ajuns aşa săraci / Că de-abia mai dăm din craci / Printre boi şi printre vaci… / – Constantine, Constantine, / Ne trebuiesc vitamine…” (Emil Brumaru)

„A mâna porcii la jir”.Expresia a mâna porcii la jir – cu sensurile „a sforăi” şi, prin extindere, „a dormi” –, este încă destul de cunoscută, dar motivarea sa pare să fi devenit obscură pentru mulţi vorbitori. Probabil că expresia e cunoscută de mulţi datorită prezenţei sale într-un text clasic, studiat în şcoală, în „Povestea lui Harap-Alb”, în care cerbul fermecat „se tologeşte jos pe pajişte, acolo pe loc, mai rumegă el cît mai rumegă, şi pe urmă se aşterne pe somn, şi unde nu începe a mîna porcii la jir”. Este evident că expresia se bazează pe o comparaţie comică între sforăitul uman şi grohăitul porcilor. Nu e însă nevoie de stabilirea unei analogii exacte cu actul de a mâna (cu strigăte şi îndemnuri specifice), ci cu ansamblul situaţiei: omul care sforăie e, metonimic şi hiperbolic, identificat cu turma pe care o conduce. Sunt şi alte expresii glumeţe în care mânatul animalelor oferă o explicaţie glumeaţă, o motivaţie, practică sau absurdă, a acţiunilor umane. Stelian Dumistrăcel oferă o informaţie extrem de preţioasă, privind asemănarea surprinzătoare a formulei româneşti cu o expresie din engleză, tot cu sensul „a sforăi”: „to drive one’s hogs (or pigs) to market”, „a-şi duce porcii la piaţă”. Or, pentru engleză, explicaţia oferită de dicţionare, încă de la E. Cobham Brewer, „Dictionary of Phrase and Fable” (1894), e foarte simplă: „ca porcii, al căror grohăit seamănă cu sforăitul unei persoane care doarme”. Mânatul sau dusul la jir din expresia românească şi dusul la piaţă, la vânzare (din cea englezească) sunt pur şi simplu situaţii tipice pentru deplasarea porcilor în turmă, apte să evoce amplificarea sunetelor caracteristice.

Script. “Lucrez la un film porno evreiesc. 10% sex, 90% vinovăție” (Henny Youngman).

Explicații. “Femeile trebuie să se simtă iubite pentru a face sex, iar bărbații trebuie să facă sex pentru a se simți iubiți, deci simplul act necesar pentru perpetuarea speciei presupune o minciună din partea unuia dintre voi” (Billy Connolly).

Avantaje.Andropauza este mult mai distractivă decât menopauza. La momentul menopauzei, femeia se îngraşă şi se deprimă, pe când bărbaţii încep să agaţe fete tinere şi să cheltuiască.

Dezamăgire. „Nu pot face parte dintr-o lume în care bărbaţii îşi îmbracă soţiile în prostituate, dezvelind tot ce trebuie preţuit. Acolo unde nu există conceptul de onoare şi demnitate. Unde femeile nu vor copii, şi bărbaţii nu vor o familie. Unde fraierii se consideră oameni de succes la volanul maşinii tatălui, şi unde un tată cu un strop de putere încearcă să demonstreze că eşti un nimeni. Unde oamenii declară în mod fals că au credinţă în Dumnezeu fără nicio cunoaştere sau înţelegere a propriei religii. Unde conceptul de gelozie e considerat o ruşine şi modestia un dezavantaj. Unde oamenii au uitat de iubire şi îşi caută pur şi simplu un partener. Unde oamenii repară fiecare colţişor al maşinii, dar ei arată atât de mizerabil, încât doar o maşină scumpă poate ascunde asta. Unde băieţii risipesc banii părinţilor în cluburi, maimuţărindu-se pe sunete primitive, şi femeile se îndrăgostesc de ei” – (Keanu Reeves). Născut la Beirut, capitala Libanului, în 1964, Keanu şi-a început cariera de actor la 9 ani. Numele Keanu este derivat din Keaweaheulu, numele străbunicului său, care în limba hawaiană înseamnă „briză rece peste munţi” („cool breeze over the mountains”). Keanu Reeves este cunoscut pentru sufletul său mare. Actorul a donat 80% din câştigurile sale din seria „Matrix” către organizaţii caritabile, după ce sora sa Kim s-a vindecat de leucemie. „Banii nu înseamnă nimic pentru mine. Aş putea trăi încă două secole din ceea ce am agonisit”, a povestit el. „Ideea mea de fericire este să dorm alături de persoana pe care o iubesc, să împart cina cu prietenii sau să merg cu motocicleta. Nu are nimic în comun cu un cont în bancă cu multe zerouri”, mai spunea actorul. Keanu aproape s-a căsătorit cu colega sa de platou Winona Ryder. Cei doi au lucrat împreună pentru filmul „Dracula” („Bram Stoker’s Dracula”). În timpul turneului de presă, actriţa a dezvăluit că regizorul Francis Ford Coppola a folosit de fapt un preot adevărat pentru scena nunţii în filmul în care schimbase jurămintele cu Reeves. La un deceniu după filmul de succes, co-starurile „Speed”, Keanu Reeves şi Sandra Bullock, au dezvăluit că amândoi s-au îndrăgostit unul de celălalt în timpul filmărilor. Actriţa a recunoscut că a fost îndrăgostită de Reeves. Actorul a răspuns şi a spus că nu avea idee că ea l-ar putea plăcea: „Evident, nu ştia că şi eu am avut, atunci, o pasiune pentru ea”, a spus el.