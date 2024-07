10 – 14 august, la Vicovu de Sus

Au început înscrierile profesorilor pentru Universitatea de vară „Merito Bucovina”, ediția a VI-a, eveniment ce va avea loc în perioada 10 – 14 august 2024, la Casa de Cultură din Vicovu de Sus.

Zeci de profesori sunt așteptați și în acest an la programul de formare „Merito Bucovina”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, Centrul de Dezvoltare Personală și Profesională EduMax și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul media și comunicare.

Am aflat de la coordonatoarea programului, prof. Daniela Ceredeev, Laureat Merito 2017, inspector școlar pentru religie, că tema din acest an este

„Profesorul reflexiv, activ şi autonom. Comunități de învățare”.

În cadrul sesiunilor, se vor urmări competențe complementare personale și profesionale vizate:aplicare a unor metode şi tehnici de predare flexibile, inovative, eficiente, digitale și interactive în activitatea cu elevii; centrare a învățării pe elevi/centrare a învățării pe profesor;competențe privind metodologia învățării experienţiale; elaborare a unui plan de dezvoltare personală pe termen scurt/lung; informare şi ierarhizare în termeni proprii a unor valori propuse/susţinute/promovate de o comunitate ce susţine performanţa în educaţie”.

Sesiunile se vor desfășura zilnic, în perioada 10-14 august 2024, în intervalul orar 09:30-17:30, la Casa de Cultură a orașului Vicovu de Sus.

Înscriere și detalii despre tematica generală a programului, despre sesiuni și organizare, în formular: https://forms.gle/GwL9f13ttjRBJGbC6.

Printre invitații Universității de vară „Merito Bucovina”, ediția a VI-a, se află și cel de-al doilea profesor Merito din județul Suceava, prof. de matematică Manuela David. „Manuela David a fost primul director de Casă a Corpului Didactic din țară care a susținut, în 2019, organizarea celor dintâi Ateliere Merito ca ofertă a instituției pe care o reprezenta. Am organizat împreună în toți acești ani primul Forum regional Merito din comunitate și din țară, în 2020, și cele dintâi webinarii Merito Bucovina, ateliere online de învăţare colaborativă şi incursiune digitală în Limba şi literatura română <altfel>, cu platforme şi practici interactive cu elevii, în mai-iunie 2020. A susținut sesiuni de formare și m-a sprijinit în organizarea celor cinci ediții ale Universității Merito și da, peste doar câteva zile vom fi tot împreună la cea de-a VI-a ediție a programului nostru de învățare colaborativă și experiențială”, a transmis prof. Daniela Ceredeev.