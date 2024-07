Aproape 130 de adolescente gravide, înregistrate în prima jumătate a acestui an în județul Suceava. Sursa Foto qbebe.ro

Situație

Graviditatea în rândul minorelor, într-o etapă a vieții când corpul nu este suficient pregătit pentru o sarcină, este încă o problemă în România, inclusiv în județul Suceava.

Datele pe care le-am solicitat de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava referitoare la mamele minore și la bolile cu transmitere sexuală arată că în primele 6 luni ale acestui an în județ au fost luate în evidența medicilor de familie 129 gravide cu vârsta sub 19 ani. Două dintre acestea au vârsta sub 15 ani.

În anul 2023, în evidențele medicilor de familie se aflau 7.243 de gravide, dintre care 264 de gravide cu vârste sub 19 ani.

Tot anul trecut, în județ, 923 de femei au suferit întreruperi ale cursului sarcinii, iar dintre acestea, 65 de sarcini au fost întrerupte la adolescentele cu vârsta între 15-19 ani.

DSP organizează pe tot parcursul lunii iulie acțiuni de informare asupra consecințelor pe care le are o sarcină la vârsta adolescenței asupra sănătății mamei și a copiilor ei și acțiuni de prevenire a sarcinilor nedorite prin utilizarea contracepției. Specialiștii de la DSP arată că mamele adolescente cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani se confruntă cu riscuri mai mari de afecțiuni grave precum eclampsia, endometrita puerperală și infecțiile sistemice, în comparație cu femeile cu vârsta mai mare. De asemenea, nașterea la o vârstă fragedă, pe lângă posibilele complicații pe timpul sarcinii, „implică probleme majore pentru mamă, cauzate de dezvoltarea incompletă a aparatului reproducător”, precum și consecințe sociale - abandonul școlar şi imposibilitatea financiară de a îngriji nou-născutul.

Un alt aspect important avut în vedere de specialiștii în sănătate publică este creșterea incidenței infecțiilor transmisibile sexual.

În primele 6 luni ale acestui an, în județul Suceava au fost diagnosticate 6 cazuri de sifilis și 15 cazuri de HIV. Statisticile arată că la nivel global peste 1 milion de infecții cu transmitere sexuală (ITS) sunt dobândite în fiecare zi în întreaga lume, dintre care majoritatea sunt asimptomatice inițial.