Să vezi și să nu crezi!

Revin în pagină după o lungă pauză nevoită, spre a povesti despre un prieten de care începe să-mi fie pur și simplu frică: îmi dă senzația că i se îngăduie acces în spații tăinuite interzise, aflate dincolo de orizontul cunoașterii unanim îngăduite. Dacă-l lași să-ți deschidă mobilul (d-apoi computerul!) afli imediat că habar n-ai ce scule miraculoase tezaurizezi în geantă! Cotrobăie dezinvolt printre tenebrele inteligenței artificiale (nici nu știai că posezi în geantă astfel de minunății!), spre a-ți aduce la vedere alte lumi, alte temeiuri, alte perspective, și, mai ales, alt început de viață umană, mai ales când afli înlemnit de uimire că, într-un deceniu două, nu numai că n-o să mai moară nimeni pe mapamond, dar va fi capabilă readucerea printre noi a răposaților decedați peste veac! Toate prin grația inteligenței artificiale, despre care, s-o spunem pe adevăratelea, multe vorbim și prea puține pricepem.

O luăm ca printr-o șotie tehnică oarecare, cum atâtea au mai fost, și-n fapt este vorba despre aducerea bătrânei noastre omeniri într-un cu totul și cu totul alt univers. Să vezi mai merge, dar să și crezi? Amicul meșter în IA mi-a dus ca argument irefutabil (altă rimă n-am avut) un text al binecunoscutului Ray Kurzweil, vizionarul inovator și inventator american, despre care Wikipedia spune că-i mai întâi ateu și mai apoi „scriitor de literatură fantastică, om de știință, futurist, cercetător al inteligenței artificiale, filozof” etc. O fi, că altfel o lume întreagă n-ar povesti. Kurzweil a făcut numeroase preziceri, unele s-au împlinit, altele mai așteaptă, nu-i loc în pagina gazetei să le luăm pe rând, dar se cuvine înainte de toate cercetată convingerea potrivit căreia, prin grația IA, morții noștri vor reveni la viață: „la început sub forma unor simulări care reproduc o persoană, apoi fizic”.

Deocamdată, Kurzweil se preocupă de revenirea printre cei vii a tatălui său: „Până la sfârșitul anului 2020 (n.m.: a cam trecut, or fi ceva semne?) a creat un replicant al tatălui său prin alimentarea unui sistem de inteligență artificială cu scrisorile, eseurile și compozițiile lui muzicale. Este sigur că, până în anii 2040, va fi posibil să se facă o astfel de copie a unei persoane”, evident, cu toate atributele fizice și psihice aferente. „În acest deceniu, tehnologiile noastre de înregistrare, stocare și organizare a acestor informații vor avansa foarte rapid (...) În cele din urmă, replicanții ar putea chiar fi adăpostiți în corpuri biologice augmentate cibernetic, crescute din ADN-ul persoanei originale”. Îndrăznețul cercetător crede că „oamenii se vor muta în corpuri artificiale mai avansate mai repede decât permite biologia”. Am putea deci vedea (ce-ar spune Darwin?) un om-babuizat IA la volanul unei mașini! „În loc ca IA să fie un concurent, ea va deveni o extensie a noastră”, toate având să se petreacă începând cu 2030, așa că din respectivul an fatidic, oamenii încep să devină nemuritori”.

Deși n-aș fi crezut, Daily Mail confirmă: „Eliberate de îngrădirea creierelor noastre și procesate de un substrat de milioane de ori mai rapid decât țesutul biologic, mințile noastre vor fi împuternicite să crească existențial, extinzând în cele din urmă inteligența noastră de milioane de ori, spre cunoaștere, dar și spre divertisment”. Și dacă așa va fi să fie? Ce ar mai rămâne din om și omenire? Tot ceea ce s-a construit trudnic de-a lungul mileniilor devine caduc, tot ceea ce am crezut devine inutil, zero barat, inteligența artificială preluând suveran umanității atributul geniului uman.

Se pare că și amicul meu IA-itist a avut ceva îndoieli, așa că a cerut opinia cui cedeți? Taman Inteligenței Artificiale! Iată partea esențială din răspunsuri: „Predicțiile lui Ray Kurzweil sunt ambițioase și provocatoare, dar realizarea lor depinde de rezolvarea unor probleme tehnologice, energetice și etice complexe. Deși unele aspecte ale viziunii sale ar putea deveni realitate, este important să abordăm aceste schimbări cu precauție și să evaluăm impactul lor asupra societății și mediului”.

Păi, nu?