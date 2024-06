Competiție

Școala Gimnazială Bosanci a organizat, la finele săptămânii trecute, prima ediție a evenimentului „Cupa 1 Iunie la șah”, competiției în cadrul căreia au participat peste 100 de elevi.

Evenimentul a fost inițiat de Valeru Avramia, profesor de educație fizică și sport la toate cele trei școli din comună, mentor care, de-a lungul timpului, a inițiat copii în tainele șahului, dotând școlile cu materiale specifice: table (magnetice, clasice) și piese de șah, timere/ceasuri de șah, dar și implementând riguros, alături de ceilalți colegi, regulamentul de șah.

În derularea proiectului „Cupa 1 Iunie la șah”, de la Bosanci, ediția I, s-au implicat mai mulți angajați din cadrul școlii: Marius Morozan, profesor de TIC; Andrei Ștefan Gășpărel și Elena Niță, profesori de educație fizică și sport; prof. învățământ primar Zenaida Ieremie; prof. învățământ primar Ionuț Crăciun; contabil Anca Ilie; profesor Adriana Ștefania Morozan, director al Școlii Gimnaziale Bosanci; dar și Primăria Bosanci, primar Neculai Miron; Inspectoratul Școlar Suceava, inspector de specialitate prof. Marius Colțuneac; Clubul de Șah Suceava, reprezentat de Doru Ailincăi; Asociația Sportivă ,,Sportul pentru toți” Suceava, ambasador profesor Mihai Androhovici.

Doru Ailincăi, reprezentantul Clubului de Șah Suceava, a precizat că ”sâmbătă, 1 Iunie, 111 copii din comuna Bosanci au petrecut Ziua Internațională a Copilului în fața tablei de șah, luptând pentru premiile generoase care au fost pregătite de organizatori. Evenimentul sportiv a avut loc la Șoala Gimnazială Bosanci, unde echipa de profesori de la catedra de Educație Fizică și Sport au asigurat condiții foarte bune de joc”.

Concursul a fost împărțit în 4 categorii: Open A - fete de clase primare - 29 copii; Open B - băieți de clase primare - 50 copii; Open C - fete de clase gimnaziale - 8 copii; Open D - băieți de clase gimnaziale - 24 copii.

Arbitrajul a fost asigurat de reprezentanții cluburilor de șah Hong-Ha Rădăuți, Costea Ciprian și Costea Maria, și CS Șah Suceava, Bărilă Cristi și Ailincăi Doru.

Cei mai buni competitori au fost următorii:

Open A, fete primar:

Locul I: Ieremie Doina, clasa a II-a;

Locul II: Gabor Sonia, clasa I B;

Locul III: Iftodi Afroditi, clasa a II-a A.

Open B, băieți primar:

Locul I: Ieremie Luckas, clasa a II-a B;

Locul II: Curic Ioan, clasa a IV-a;

Locul III: Spoială Sergio Matei, clasa a IV-a B.

Open C, fete gimnaziu:

Locul I: Timoficiuc Delia, clasa a VIII-a C;

Locul II: Laslovici Erika, clasa a VI-a A;

Locul III: Spoială Luisa, clasa a VI-a A.

Open D, băieți gimnaziu:

Locul I: Curic Matei, clasa a VIII-a A;

Locul II: Plăcintă Levi, clasa a VIII-a A;

Locul III: Curic Tudor, clasa a VII-a C.

Pentru eveniment și-au oferit sprijinul sponsori din Bosanci, Ipotești și Suceava, respectiv Mateo Rustic Construct - administrator Constantin Bobu, Farmacia ,ARSENE - administrator Elena Arsene, ,Ziretto CAFFE - administrator Severin jr. Tcaciuc, Restaurantul ,,La Senchi” - administrator Pazica Zăgan Timoficiuc, ,DISEBO GROUP SRL - administrator Constantin Bacrău, Restaurantul “Mirifique” - administrator Liviu Plăcintă, ,Yacco Express Euroscan SRL - administrator Ovidiu Plăcintă, și alte persoane care vor să rămână sub incidența anonimatului. Premiile puse în joc au fost destul de consistente: șah magnetic, cărți, cupe, diplome, medalii.

Competiția a promovat cu succes respectul și nonviolența, ,,confruntările” fiind soluționate pașnic, prin empatie, respect și fair play, principii conforme Campaniei Națională „Stop violenței în mediul școlar prin artă și mișcare” a Ministerului Educației, care prevede ,,crearea unui climat de siguranță în mediul școlar pentru a permite dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil și elev.”

La finalul evenimentului, organizatorii au transmis mesajul: „Așa cum spunea Eduard Gufeld, <Șahul este viață și fiecare joc este ca o viață nouă>, noi nu ne-am simțit străini în lumea jocului de șah. Am străbătut împreună multe mutări gândite pentru a ridica spiritele de învingător și pentru a încerca cu fiecare mutare să stăpânim propriile legături, dar și cu cei din jur, socializarea mult așteptată. Plăcerea și fericirea de astăzi au străbătut sufletul elevilor participanți care s-au bucurat împreună cu profesorii și părinții lor. Mulțumită lor am experimentat teritorii necunoscute și am înțeles că drumul unui jucător bun începe uneori cu sute de jocuri pierdute din care înveți mult mai multe decât dintr-un joc câștigat. (…)

Competiția noastră se află și sub auspiciile Campionatului European din Irlanda, unde campionii României la Șah Clasic de la Căciulata vor reprezenta România la această mare confruntare. Astfel, Asociația sportivă <Sportul pentru toți>, prin ambasadorul acesteia, profesor Mihai Androhovici, ne-a pus la dispoziție banner-ul reprezentativ, ne-a oferit tricouri, cupe și medalii: <Moveweek.ro> și <Association sport for all>”.