Rugby

Naționala de rugby a României a învins, sâmbătă, în cel de-al doilea meci al Campionatului European, Belgia, cu 33-18 (14-6), pe Stadionul Național Arcul de Triumf, din Capitală.

Stejarii au obținut inclusiv punctul bonus pentru victorie clară, rezultatul fiind notabil având în vedere că Belgia tocmai reușise etapa trecută o mare surpriză, învingând Portugalia, revelația Cupei Mondiale de anul trecut.

Tânărul sucevean Alin Conache a jucat titular la numărul 10, post cheie în rugby, și a făcut-o bine.

Alin a reușit în acest meci inclusiv să marcheze un eseu pentru România.

Conform cronicii de meci a Federației Române de Rugby, înainte de intrarea la vestiare, după o lovitură de pedeapsă jucată repede la mână, balonul ajunge la Florin Surugiu, care îl deschide foarte bine pe Alin Conache, care găsește breșa și marchează eseu la centru.

Stejarii au terminat în forță meciul, cu o presiune care a adus un ultim eseu, care a însemnat și punctul bonus pentru România.

Deși a primit și un cartonaș galben, Alin Conache a avut o evoluție unanim apreciată.

În vârstă de 21 de ani, suceveanul este una dintre speranțele pe termen lung ale Naționalei României. Acesta are un joc foarte bun de picior, agilitate și viteză. A jucat foarte bine până acum și ca mijlocaș la grămadă, dar și ca mijlocaș la deschidere.

”A fost un meci dificil, ne așteptam, am văzut cum au jucat belgienii cu Portugalia, am avut puține emoții și am început mai greu (n.r. Belgia a condus cu 6-0), dar până la urmă am înscris și ne-am revenit. Este o victorie mare, un pas care ne dă șanse să jucăm semifinala acasă. Avem ca obiectiv, să jucăm finala Campionatului European”, a declarat Alin Conache după meci.

Sâmbăta viitoare, tot la București, România va juca cu Portugalia, meci după care ar putea avea șansa de a juca semifinala competiției acasă, probabil cu Spania.

În finală, dacă va ajunge acolo, România va înfrunta, foarte probabil, Georgia.