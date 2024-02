Atletism

Bucureștiul a găzduit sâmbătă Campionatul Național de Marș, competiție la care atleții suceveni au avut o comportare foarte bună.

Astfel, echipa de fete Under 23 a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului, pregătită de Silviu Casandra, a reușit să devină campioană națională, concurând în alcătuirea Robaniuc Selena, Tipa Vanessa, Hoffman Alexandra. Silviu Casandra s-a ocupat și de echipa de băieți Under 23 a clubului CSM Suceava, formată din Tocar Ionuț, Crăciun Cosmin, Dominte David, Ruscan Marius, care a obținut aceeași performanță, în vreme ce Tocar Ionuț a luat bronzul la individual Under 23.

CSM Suceava a mai punctat, prin Canceu Alexandru, la individual Under 23, și Dîrman Alexandru, la individual Under 16, sportivii antrenați de Radu Mihalescu urcând pe treapta a doua a podiumului de premiere.

Nu mai puțin de patru medalii au cucerit sportivii de la LPS Suceava pregătiți de Daniela Cojocaru și Iustin Tătărău, după cum urmează: locul 2, echipa feminină Under 20, formată din Horodnic Ștefania, Stefanov Ioana, Semeniuc Iuliana și Pirlea Denisa; locul 2, echipa feminină Under 18, alcătuită din Scheuleac Nicoleta, Vasilovici Adelina, Regus Nadia-Denisa și Gafencu Bianca; locul 3, Moraru Claudiu, la individual Under 14; locul 3, echipa masculină Under 14, formată din Moraru Claudiu, Precub Denis și Dociu David-Ionuț.

De asemenea, Gafencu Maia, antrenată de Radu Mihalescu la CS Olympic Suceava, a prins ultima treaptă a podiumului de premiere la categoria de vârstă Under 16 feminin.