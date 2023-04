Volei

Revenită în acest sezon pe prima scenă a voleiului românesc după o pauză de 12 ani, echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Municipal din Suceava face cale-ntoarsă în Divizia A2. La capătul unei ediții de campionat în care s-a confruntat cu multe lipsuri, echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a pierdut cu scorul de 3-0, la general, barajul cu Unirea Dej, care s-a desfășurat după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. După ce au cedat cu 3-1 și 3-0 primele două jocuri, disputate în Ardeal, sucevenii au pierdut cu 3-0 (-15, -19, -26) și confruntarea de sâmbătă, din sala „Dumitru Bernicu”, după 73 de minute de joc.

„A fost un meci pe care l-am început prost din cauza emoțiilor care ne-au dominat în startul întâlnirii. Ușor, ușor ne-am mai revenit, au intervenit și unele schimbări, iar Lucian Tofan a adus un plus de experiență și calitate în joc. Am avut șansa noastră să ducem meciul în prelungiri, însă am irosit mingile decisive pentru câștigarea setului trei”, a declarat antrenorul Tudor Orășanu.

CSM Suceava: Gontariu (12 puncte), Pop (4), Hortopeanu (4), Sasu (2), Tofan (2), Ciubotariu (1), Roman, Platon, Boghean, Curic, Andrușcă.