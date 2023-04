Sud africanul Rohan și kenyanul Melvin, jucătorii străini care aduc un plus in joc dar și de imagine Sursa foto Marius Gabor

Decisiv

Rugby Club Gura Humorului a debutat cu o victorie destul de clară în derbiul local cu CSM Bucovina Suceava, meci disputat duminică, pe stadionul Tineretului, în prezența unui public numeros.

Humorenii au avut în primul 15 doi străini, sud-africanul Rohan Schwartz și kenyanul Melvin Thairu, ambii jucători de linia I, care au adus un plus important, primul chiar decisiv, cu două eseuri marcate, fiind declarat Omul Meciului.

Humorenii au făcut diferența în prima repriză, pe care au încheiat-o cu un avantaj clar, scor 22-0.

”Pot spune că am avut un început bun de campionat. Am obținut cred cea mai clară victorie în fața Sucevei, într-o atmosferă frumoasă, cu public numeros alături de noi”, a declarat managerul-jucător Ștefăniță Rusu, care a reușit din nou să înscrie eseu. Ca aspect inedit, în meciul cu Suceava au înscris câte un eseu și tatăl Ștefăniță Rusu, și fiul Sebastian Rusu.

În repriza a doua sucevenii au mai echilibrat jocul și au înscris mai mult, victoria humorenilor fiind totuși clară, scor final 32-15.

Cu privire la cei doi străini care joacă la Gura Humorului datorită Fundației ”Mingea Ovală”, care îi susține cu burse pe cei doi, Ștefăniță Rusu a remarcat deja constanța lui Rohan de a fi cel mai bun de pe teren, în timp ce kenyanul debutant se dovedește un jucător solid și la propriu, și la figurat, care a asigurat stabilitate în grămadă și care, se speră, va crește în valoare la RC Gura Humorului.

La humoreni au evoluat și două perechi de frați, Daraban Mihai și Cosmin, respectiv Varvaroi Daniel și Adi.

Ștefăniță Rusu a mai remarcat revenirea în teren după o accidentare grea a lui Benone Ungureanu și i-a transmis mulțumiri marelui jucător de rugby Florin Vlaicu, care a antrenat timp de câteva zile compartimentul de trei sferturi al RC Gura Humorului.

În jur de 150 dintre spectatorii prezenți la meci au cumpărat bilete la această partidă pentru a ajuta clubul, iar o tombolă surpriză a adus un balon de rugby unui copil.

La final, humorenii au ridicat tradiționalul trofeu ”Cupa Bucovinei”, care se pune în joc la meciurile dintre RC Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava.

Sucevenii au avut și ei momente bune de joc și au câștigat repriza a doua

De partea cealaltă, antrenorul jucător al CSM Bucovina Suceava, Marcel Crețuleac, a recunoscut superioritatea adversarului, care a părut în special mai bine pregătit pe partea fizică.

”Nu am început bine, am făcut unele greșeli în faze cheie, iar gazdele au pus destul de multe puncte.A doua repriză a fost însă câștigată de noi, dar nu am mai avut puterea să revenim”, a declarat Marcel Crețuleac.

Antrenorul face și el eforturi pentru a completa lotul CSM Bucovina Suceava și a reușit deocamdată înregimentarea lui Teodor Clapon, un tânăr jucător de la CSȘ Unirea Iași, fiul antrenorului Claudiu Clapon, care în trecut a evoluat pentru Suceava.

CSM Bucovina Suceava încearcă să își mai completeze lotul în următoarea perioadă.

Au marcat pentru RC Gura Humorului: Rohan Schwartz – 2 eseuri, Daniel Varvaroi, Sebastian Rusu și Ștefăniță Rusu – câte un eseu fiecare, Mihai Dărăban – 2 transformări și o lovitură de pedeapsă, respectiv Lucian Preutescu și Călin Clim – câte un eseu fiecare și Sabin Crețu – o transformare și o lovitură de pedeapsă pentru CSM Bucovina Suceava.

Omul meciului: Andre Rohan Schwartz