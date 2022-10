Fotbal

Foresta a încheiat turul campionatului Ligii a III-a pe primul loc în Seria I, la o distanță apreciabilă, de 6 puncte, de următoarea clasată, Dante Botoșani. Sucevenii înregistrează o linie de clasament alcătuită din șapte victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere. „Galben-verzii” au o medie de două goluri reușite pe meci, încasând doar cinci goluri în cele nouă jocuri disputate. „Forestierii” au beneficiat de un parcurs notabil și în Cupa României, fiind eliminați din competiție, în turul al IV-lea, de echipa de primul eșalon UTA Arad, cu scorul de 1-0.

Chiar dacă întrecerea Ligii a III-a va continua în acest an în ritm săptămânal cu primele șase meciuri din retur, fotbaliștii Forestei au avut miercuri după-amiază câteva ore de respiro după antrenamentul de dimineață, fiind invitați la masă, la Gura Humorului, de Petrică Negrea, proprietarul locațiilor Hotel Toaca Bellevue și Hotel Alpin Rarău, un mare iubitor al fotbalului, care a sprijinit și în trecut gruparea suceveană.

„I-am scos puțin pe băieți la aer curat, pentru că meritau asemenea momente de relaxare, iar pe această cale doresc să-i mulțumesc pentru ospitalitate domnului Petrică Negrea, care ne-a făcut să ne simțim la Toaca Bellevue ca acasă. Revenind la fotbal, pot spune că am avut un parcurs chiar peste așteptările mele. Ne-am organizat din mers, după ce am început pregătirile cu doar 14 jucători, dintre care vreo opt copii de la Liceul cu Program Sportiv. Una peste alta, sunt bucuros de ce am realizat până acum. Sunt mulțumit de rezultate, sunt mulțumit de jucători. Acum trebuie să fim atenți să gestionăm cât mai bine cele șase partide pe care le mai avem de disputat în sezonul de toamnă. S-a acumulat o ușoară stare de oboseală, pe care fotbaliștii mei o resimt, însă e un lucru normal la final de tur. Să nu uităm totuși, comparativ cu alte echipe, că noi am jucat și trei meciuri solicitante în Cupa României, unde s-a depus un efort mare. Sper să continuăm pe această linie și să producem momente de satisfacție fanilor suceveni”, a declarat antrenorul principal al Forestei, Dorin Goian.

Sâmbătă, 29 octombrie, în etapa a X-a a Ligii a III-a, echipa suceveană va întâlni, cu începere de la ora 15.00, pe stadionul Areni, nou promovata Rapid Brodoc.