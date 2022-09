„Universitarii” au fost cei care au dictat ritmul in confruntarea cu Timișoara

Handbal

Cu un joc rapid și eficient în atac și cu portarul Darius Makaria providențial între buturi, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a câștigat fără emoții, cu 34-25, meciul de pe teren propriu, cu Politehnica Timișoara, din etapa a IV-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Handbaliștii antrenați de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei s-au instalat la conducerea partidei încă din start, intrând la cabine cu un avantaj de trei goluri, 18-15. În repriza secundă, ecartul sucevenilor a crescut constant, tabela de marcaj consemnând la final victoria consistentă a „universitarilor”.

„Aveam nevoie de această victorie și ne bucurăm că am obținut rezultatul pe care ni-l doream. Iar satisfacția e cu atât mai mare cu cât succesul a venit în urma unei prestații bune. Handbaliștii noștri au arătat poftă de joc, s-au descurcat excelent atât în atac, cât și în apărare, dar și pe faza a doua. Iar în plus, Darius Makaria a fost de netrecut în poartă. Acum trebuie să ne liniștim, să analizăm ce am făcut și bine și să corectăm acolo unde au mai fost erori. Vrem să continuăm pe aceeași linie și mergem la victorie, în etapa viitoare, la Vaslui”, a declarat antrenorul secund al „alb-albaștrilor”, Bogdan Șoldănescu.

De partea cealaltă, Horvath Attila, principalul bănățenilor, a recunoscut superioritatea formației sucevene.

„Felicit echipa gazdă, care a făcut un meci foarte bun în această seară. Noi n-am reușit să ne facem jocul obișnuit, iar cu 22 de ratări e greu să câștigi un meci de handbal”.

CSU din Suceava: Makaria, Simulescu – Lazurcă (8 goluri), Stanciuc (6), Gavriloaia (5), Tirzioru (3), Csog (3), Kbilashivili (3), Dascălu (2), Ștefan (1), Zaritchi (1), Loic (1), Bologa (1), Szasz, Lupu și Urdă. Antrenori: Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei.

În urma acestui succes, formația suceveană a urcat pentru moment pe locul 7 în clasamentul Ligii Naționale.