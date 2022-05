Rugby

Rugbiștii de la CSM Bucovina Suceava au avut parte de o deplasare infernală, ieri, pe terenul multiplei campioane Știința Baia Mare, în cadrul Ligii Naționale de Rugby. În fața unei echipe 100% profesioniste, sucevenii au cedat cu 95-0. Scorul poate părea și este foarte mare, dar reflectă diferența dintre o echipă de profesioniști și una formată din jucători care se adună cu greu, mai ales la meciurile din deplasare, pentru că au job-uri.

”Am avut mulți băieți lipsă, unii nu au putut face deplasarea din cauza problemelor profesionale. Am început foarte timorat, dar pe parcurs ne-am dat seama că trebuie să jucăm și noi. Am mai echilibrat jocul dar, din păcate, nu am reușit să înscriem și noi”, a declarat, după meci, antrenorul-jucător Marcel Crețuleac.

La pauză a fost 60-0, după care în repriza secundă campionii României la rugby au mai redus din turație.

Sucevenii vor încheia prima parte a Ligii Naționale, sâmbătă, 4 iunie, într-un alt meci de gală, cu SCM Timișoara, pe terenul Unirea.