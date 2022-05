Rugby

CSM Bucovina Suceava a jucat, duminică, pe terenul Unirea, cu Știința Petroșani, unul dintre adversarii de tradiție, acum în noul campionat, Liga Națională, care reunește echipele din ambele divizii.

Din păcate, fără a fi o surpriză, sucevenii nu au putut emite pretenții la victorie în fața campioanei de anul trecut a Diviziei Naționale de Seniori. Au reușit totuși un meci ceva mai bun, în care au contat cât de cât în prima repriză. La pauză a fost 13-21, dar în a doua repriză sucevenii au cedat fizic, scor final 18-66.

Antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a remarcat unele progrese în joc, însă este conștient că echipa are încă mult de recuperat, mai ales la nivel fizic: ”Am avut o primă repriză în care am contat, am stat în joc, am avut unele momente bune și am pus și noi totuși 18 puncte pe tabelă. Este clar că încă nu suntem omogeni, nu avem capacitate de efort pentru 80 de minute, însă sper să creștem de la meci la meci”.

O mare problemă este legată însă de lotul subțire din punct de vedere numeric. Practic, nu există acea bancă de 8 jucători care să aducă plusul din repriza a doua, iar aici este o mare problemă pentru CSM Bucovina Suceava.

Pentru suceveni urmează două săptămâni de pauză, în care au timp să se refacă și să se pregătească pentru un meci în care pot spera cu adevărat la o victorie, pe teren propriu, cu CSU Alba Iulia.