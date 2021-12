Competiție

Terenul acoperit cu balon de la baza sportivă „Viitorul” din comuna Horodnic de Sus a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, a IV a ediție a „Cupei Prieteniei” la tenis cu piciorul, competiție organizată de rădăuțeanul Adrian Schipor, unul din componenții echipei care a câștigat anul acesta campionatul național la această disciplină sportivă. La competiție au participat șase echipe din Timișoara, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vicovu de Sus și Rădăuți, echipe care au fost dispuse în două grupe. La finalizarea seturilor din grupe, jocul din teren a hotărât ca în semifinale să se întâlnească SuperStar Rădăuți cu Old Boys Suceava, respectiv, Bucovina Rădăuți cu Poli Timișoara. După jocuri cu combinații elegante pe teren și „dueluri” spectaculoase la fileu, în finala care avea să decidă câștigătoarea „Cupei Prieteniei” din acest an s-au calificat team-urile Poli Timișoara și SuperStar Rădăuți. La finalul unei partide extrem de spectaculoase, SuperStar Rădăuți, echipă formată din Teodor Lelcu și Ciprian Lelcu, a câștigat finala cu scorul de 2-1 la seturi, iar poziția a treia a fost ocupată de Bucovina Rădăuți, mai exact de echipa Adrian Schipor-Mihai Tudose. Organizatorul a oferit diplome, medalii și cupe participanților și a premiat cel mai tehnic jucător, Andrei Ciucă, cel mai bun jucător, Teodor Lelcu, cel mai tânăr participant, Florin Plămadă, dar și cel mai vârstnic participant, Andu Vornicu. Trebuie remarcată atmosfera de sportivitate și de fair-play în care s-a jucat pe toată durata competiției . Organizatorul Adrian Schipor a declarat la finalul competiției: „Cred că și ediția din acest an a Cupei Prieteniei a fost o competiție reușită, la fel ca și în anii din urmă. Am acordat o atenție deosebită pregătirilor, în special condițiilor sanitare impuse de pandemie, și cred că totul a ieșit bine. Mă bucur că nivelul de joc a fost ridicat, că au participat echipe puternice și că am întâlnit prieteni vechi din arena sportivă”. Trebuie precizat faptul că terenul acoperit de la Horodnic de Sus a găzduit și o premieră în zona Moldovei, primul turneu de tenis cu piciorul la triplu (echipe formate din trei jucători), turneu câștigat de Old Boys Suceava, cu echipa formată din Liviu Luca, Andu Vornicu și Andrei Ciucă.