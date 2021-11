După 34 de ani...

La baza crestelor împădurite, plutind parcă prin ceață, se văd siluetele fantomatice, piramidale, ale unor brazi, iar deasupra lor, vălătucii albi prind culori calde, luminate de soarele blând al dimineții.

E atât de liniște că nu se aud nici pașii prin iarba acoperită de o pojghiță de gheață, iar aburii care ies din gură amintesc de locomotiva mocăniței...

Puținii arbori de foioase care s-au încumetat să crească aici, la munte, s-au lepădat de mult de coroana verde, frunzele lor acum înnegrite stând pe jos nemișcate și acoperite de o dantelă de gheață. E o frumoasă dimineață de toamnă la Sadova, iar din curbele amețitoare care urcă spre pasul Trei Movile priveliștea e desprinsă parcă din povești și nu te mai saturi s-o privești.

Un vuiet îndepărtat sparge tăcerea, se rostogolește peste pajiștile înghețate, printre acele verzi ale brazilor, se apropie ca vântul și prin față îți trece o frumoasă mașină de curse, care aproape zboară, tăind curbele cu măiestrie și curaj, gonind contra-cronometru, într-un peisaj superb, pe care pilotul nu are timp să îl admire decât înainte sau după probă.

Din urmă vin altele, unele tunate, altele nu, de fel și fel de mărci și modele (Skoda Fabia Rally 2, Ford Fiesta, Citroen C3 Rally 2, Peugeot 208, Skoda Fabia R5, Subaru Ipreza, Renault Clio R3, Dacia Sandero, Suzuki Swift Sport, Mitsubishi Lancer Evo, Dacia Logan, Honda Civic și multe altele), care mai de care mai „fățuite”, inscripționate cu numele sponsorilor, dar toate având în comun îndemnul „Vizitați Bucovina!”, lângă numărul de concurs.

Câmpulung Moldovenesc, capitala motorsportului românesc, pentru o zi

Raliul Bucovinei, competiție sportivă reluată după 34 de ani, într-un arc peste timp, din vremurile tulburi ale comunismului în cele ale pandemiei, a repus pe harta competițiilor sportive automobilistice un colț de țară cu o frumusețe aparte, dar ocolit timp de decenii de astfel de evenimente.

Cea de-a X-a etapă din Campionatul Național de Raliuri Betano 2021 s-a desfășurat sâmbătă, 30 octombrie, în zona Câmpulung Moldovenesc, pe DN 17A, între Sadova - Paltinu – Ciumârna, pe trasee cu peisaje care mai de care mai spectaculoase.

Această ultimă etapă a Campionatului Național de Raliuri a provocat participanții la parcurgerea unui total de 81,70 km de concurs, împărțiți în 6 probe speciale, din care 4 distincte: Sadova (12,30 km), Vatra Moldoviței (16,50 km), Sucevița (16,30 km) și Paltinul (12,20 km) - parcursă de 3 ori.

Traseele s-au dovedit a fi mai mult decât provocatoare chiar și pentru piloții cu experiență, încât în clasamente s-au produs schimbări neașteptate, iar unii au fost nevoiți chiar să abandoneze cursa înainte de final...

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, frumosul eveniment s-a desfășurat fără public, dar chiar și așa, răsfirați pe înălțimile de pe traseu, tot au mai apărut localnici dornici să vadă cum se desfășoară competiția, mai ales că unii o prinseseră și pe ultima, cea de dinainte de Revoluție...

Întregul eveniment reprezintă o amplă desfășurare de forțe, de la marcarea traseelor, luarea unor măsuri de siguranță absolut necesare, desemnarea zonelor sigure, până la prezența echipelor de intervenție și multe altele, care necesită experiență, nu doar voință.

Președintele FRAS: „Am venit cu drag în frumoasa Bucovină, după o pauză destul de mare”

Raliul Bucovinei a fost organizat de XS Motorsport în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, primăriile municipiilor Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. La realizarea sa au contribuit și suceveni precum Răzvan Frățianu, Răzvan Pădurariu, Mihai Maxim sau Sologiuc Gheorghe, cu experiența acumulată în organizarea de competiții de drift sau off-road, dar și autoritățile locale și județene, fără de care nu ar fi avut loc.

„Am venit cu drag în frumoasa Bucovină, după o pauză destul de mare. Chiar de este ultima etapă din 2021, foarte mulți sportivi, foarte multe echipaje au dorit să fie prezente aici – aproape 70 de mașini, cele mai frumoase și mai puternice din campionat, care duc lupta până în ultimul moment, pentru trofeele de final de an. Am găsit Bucovina frumoasă, ne sunteți foarte dragi și sperăm ca de acum, mulți ani și poate fără pauză, să avem competiții automobilistice în această zonă. Tot ce am găsit aici este frumos, autoritățile ne-au ajutat cu tot ceea ce era nevoie să se poată desfășura această competiție și le mulțumim pentru asta. Bun găsit Bucovina și mulțumim pentru tot!”, a fost mesajul transmis de Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Campionul național și câștigătorul Raliului Bucovinei, deciși la Suceava

Raliul este o disciplină sportivă de automobilism, care are loc pe drumuri publice (închise circulației pe perioada concursului) cu mașini modificate sau construite special pentru competiții, având la bord un echipaj format din două persoane, pilot și copilot. Echipajul are rolul de a pilota mașina între punctele de control orar (CO), în regim de circulație deschisă și cu respectarea regulilor de circulație, într-un interval de timp dat. Între punctele de control orar se află Probele Speciale (PS) (sau de clasament) care sunt închise circulației publice și unde echipajele trebuie să sprinteze pentru a obține cel mai bun timp. Fiecare mașină ia startul la un anumit interval de timp. Clasamentul este realizat prin însumarea timpilor obținuți pe Probele Speciale (câștigă echipajul cu timpul cel mai mic) la care se adaugă eventualele penalizări.

În cea de-a X-a etapă din Campionatul Național de Raliuri Betano, desfășurat în inima Bucovinei, s-au stabilit atât câștigătorul competițiilor din întregul an, cât și cel al etapei, la probele de raliu pe asfalt.

Astfel, Sebastian Barbu a câştigat Raliul Bucovinei, etapa a 10-a şi ultima a Campionatului Naţional de Raliuri Betano, încheiat sâmbătă la Câmpulung Moldovenesc, în timp ce Bogdan Marişca şi-a adjudecat titlul de campion naţional în probele pe asfalt.

Echipajul Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Skoda Fabia Rally2) a câştigat cursa cu timpul de 43 min 58 sec 7/10, fiind urmat de Bogdan Marişca/Sebastian Itu (Ford Fiesta R5), la 12 sec 2/10 şi de Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia Rally2), la 40 sec 9/10.

Pe locul patru a încheiat Andrei Gîrtofan, fiul lui Dan Gîrtofan, avându-l copilot pe Doru Vrajă, pe Skoda Fabia Rally2, la 01 min 06 sec 2/10.

Câștigătorul Raliului Bucovinei, Sebastian Barbu, este pe locul II la nivel național în clasamentul probelor pe asfalt.

Dar cum raliul se desfășoară atât pe drumuri asfaltate cât și forestiere (sau de pământ), pe timp de zi sau de noapte, în aproape orice tip de condiții meteo sau anotimp, în clasamentul general final al Campionatului Naţional de Raliuri Betano, organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv, pe primul loc este situat Simone Tempestini (al şaselea său titlu de campion naţional), urmat de Sebastian Barbu şi Dan Gîrtofan.