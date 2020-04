Liga a III-a

Daniel Stoica, antrenorul grupării de Liga a III-a Șomuz Fălticeni, este ținut ocupat în aceste zile de copiii săi, în condițiile în care soția sa este foarte solicitată la serviciu, activând ca asistentă medicală la spitalul din Rădăuți, la secția de primiri urgențe. Chiar și așa, Daniel Stoica și-a găsit timp să vorbească și despre fotbal.

„E clar că sunt probleme mult mai importante decât fotbalul în perioada actuală. Pe de altă parte, nici nu putem să ne neglijăm serviciul, ca să zic așa, chiar dacă în acest moment activitatea sportivă este paralizată la nivelul întregii țări și nu știm când se vor relua campionatele. La fel ca la toate echipele, încercăm să ținem legătura cu fotbaliștii noștri prin intermediul aplicației whatsapp. Le trimit zilnic un program creat de preparatorul fizic al echipei, pe care trebuie să-l efectueze. Este foarte important acest lucru, pentru a-și păstra cât de cât tonusul muscular”, a declarat Daniel Stoica.

Antrenorul formației fălticenene a precizat că vorbește periodic cu conducătorii clubului, care l-au asigurat că nu-i vor lăsa pe jucători fără bani în perioada Sărbătorilor Pascale și se va încerca mulțumirea fiecărui fotbalist, atât cât bugetul o permite.

În altă ordine de idei, Daniel Stoica a mărturisit că este satisfăcut de munca depusă la Șomuz, mai ales că a simțit susținere atât din partea conducerii clubului, a Consiliului Local, cât și a fanilor.

„Cred că, odată cu trecerea timpului, am devenit o echipă incomodă pentru restul competitoarelor. Avem un lot destul de competitiv și ne-ar mai trebui 2-3 jucători de certă valoare pentru a fi cu adevărat o forță în campionat. Am sub comanda mea și 5-6 tineri de perspectivă, iar intenția noastră este ca pe viitor să ne bazăm din ce în ce mai mult pe acest gen de jucători, dornici de afirmare”, a precizat Daniel Stoica.

În acest moment, Șomuz Fălticeni ocupă locul al nouălea în ierarhia la zi a Seriei I a Ligii a III-a.