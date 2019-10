Rugby

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a cedat în meciul jucat sâmbătă, la Arad, cu echipa locală, după o partidă foarte echilibrată în care sucevenii au condus şi au dominat, în mare parte a timpului. Sucevenii au condus cu 6-0, după două lovituri de pedeapsă transformate de Sabin Creţu iar până la pauză gazdele au înscris un eseu, care nu a fost transformat. Sucevenii au intrat aşadar la cabine cu avantaj pe tabelă, scor 6-5. În a doua repriză, gazdele au mai reuşit un eseu de penalizare, în timp ce sucevenii au ratat numeroase şanse de a puncta, scor final 12-6.

Antrenorul Marius Colţuneac nu şi-a ascuns dezamăgirea după acest meci:

„Am condus aproape tot meciul, am dominat în mare parte, însă am luat o serie de decizii pripite. A fost un meci bun, încrâncenat, iar pe final, timp de zece minute, am pus mare presiune pe ei, însă din păcate nu am concretizat. Sunt supărat că în ultimele două meciuri, cel de la Humor (scor 13-13) şi acum, cel de la Arad, nu am obţinut victoriile pe care cred că le meritam după cum am jucat. Practic, am pierdut şase puncte în două etape”.

Singurul aspect pozitiv după lunga deplasare de la Arad este că sucevenii au obţinut un punct bonus defensiv după această înfrângere la o diferenţă mai mică de 7 puncte.

Marius Colţuneac a subliniat că echipa a plecat la Arad fără şase jucători cu probleme medicale, plus unul care a făcut deplasarea dar nu a putut juca. Şi la Arad au fost probleme, Nichiforiuc şi Vasilache suferind accidentări care i-au scos prematur din joc.

Echipa locală va reveni în etapa viitoare acasă, la Suceava, unde va întâlni o echipă care a avut evoluţii foarte bune până acum, CSM Galaţi şi se află pe locul III în clasament.

Echipa mulţumeşte pentru sprijin Primăriei Suceava, Asociaţiei Prietenii Rugbiului şi sponsorilor Urban Street şi Remax Imobiliare.