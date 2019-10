Prin pădurea de cuvinte

Religii.În momentul de faţă sunt peste două miliarde de creştini în lume, aproximativ un miliard de musulmani, 800 de milioane de hinduşi, 300 de milioane de buddişti şi cam 14 milioane de evrei; Bref. Alfabetul hawaian are 12 litere; Gură. Un hipopotam poate deschide gura suficient de mult încât să înghită un copil de 1,25 m înălţime; Cap. Gândacul de bucătărie poate trăi mai multe săptămâni cu capul tăiat. Va muri, în cele din urmă, de foame; cunosc destui oameni aflaţi într-o situaţie asemănătoare. Vise. O persoană obişnuită are peste 1460 de vise într-un an; nimeni nu ştie câte dintre ele se şi îndeplinesc…Oase. La naştere oamenii au 300 de oase, în timp ce la maturitate le mai rămân doar 206; Imn. 7% dintre americani nu ştiu primele 9 cuvinte din imnul lor, dar ştiu primele 7 cuvinte din cel canadian; Longevitate. În urmă cu circa 3000 de ani, egiptenii îşi luau adio de la viaţă pe la 29-30 de ani; Tacâmuri. La Casa Albă sunt 13.092 cuţite, furculiţe şi linguri. Mai exact, acesta era inventarul de dinaintea vizitei acolo a unor turişti români amatori de suvenire. Woody. O ciocănitoare poate ciocăni de 20 de ori într-o singură secundă; Married. Aproximativ 95% dintre locuitorii Pământului cunosc – ori au cunoscut - “(dez)avantajele” căsniciei; Woodoo. În Africa de Vest, peste 50 de milioane de persoane practică woodoo; Profit. Compania petrolieră BP are un profit de 6000 de dolari în fiecare secundă; Aspirine. 80 de miliarde de aspirine se consumă în fiecare an în lume; Progres. Începând cu anii ’70, microcipurile şi-au dublat puterea şi şi-au scăzut constant preţurile cam la fiecare doi ani. Dacă industria auto ar fi urmat acelaşi drum, astăzi Rolls Royce ar fi parcurs 4 milioane de kilometri cu un litru de benzină şi ar fi costat 40 de dolari; Procent. În fiecare an, ai o “şansă” din 350.000 să mori într-un accident aviatic; Sedentari. Doar 7% dintre americani au paşaport; cam tot atâţia fac deosebirea între Budapesta şi Bucureşti. Birds. Circa 100 de milioane de păsări mor în fiecare an din cauză că se lovesc de zgârie-nori sau intră în alte “capcane” ale oamenilor. Numai în McCormick Plaza din Chicago îşi frâng zborul cam 1500 de păsări pe an; Indieni. În restaurantele indiene din Marea Britanie sunt mai mulţi angajaţi decât cei din industria minieră, cea metalurgică şi cea navală luate la un loc; Robotă. 80.000 de ore (aproximativ 15%) din viaţă ţi le petreci la serviciu; Risc. De la căderea comunismului, nu mai puţin de 25.000 de kilometri de cablu electric au fost furaţi din Rusia. Este adevărat că nu fără oarece riscuri: în această perioadă, 500 dintre hoţi s-au “prăjit” mortal. Penitenţă. În biserica săsească din Sebeş există o piatră a penitenţei. E vorba de o lespede din alabastru de 15 kg, sculptată în relief, cu care erau pedepsiţi enoriaşii pentru păcate grave, cel mai frecvent fiind adulterul. Învinuitul era obligat să stea la intrare, cu piatra atârnată de gât, pe tot parcursul slujbei (care dura câteva ore), pentru a fi văzut de întreaga comunitate. Treptat piatra a fost folosită tot mai rar, azi fiind un inedit exponat pentru turişti. Originea originalei penitenţe se pierde în negura timpului, iar nimeni nu poate spune dacă pedeapsa era specifică Sebeşului, ori fusese împrumutată din alte cetăţi transilvane. Cert este că ea poate fi văzută azi în bazilica (începută înainte de 1241 şi refăcută după invazia mongolă, fiind considerată un model pentru Biserica Neagră din Braşov) din ansamblul fortificat al bisericii evanghelice din oraşul numit în Evul Mediu Muhlbach. Teamă mi-e că dacă obiceiul ar reînvia astăzi, s-ar sta la coadă, cu programare, pentru purtarea neobişnuitului colier de alabastru cântărind 15 kilograme...Canal. Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul trei în topul celor mai lungi căi de navigaţie create de mâna omului (după Canalul Suez şi Canalul Panama). Pentru construcţia sa au fost excavaţi 294 milioane m3 la canalul principal şi alte 87 milioane m3 la ramura nordică, Poarta Albă-Midia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la Canalul Suez şi cu 140 milioane decât la Canalul Panama). Construirea canalului a necesitat o investiţie de circa 2 miliarde de dolari, ceea ce presupune – în condiţii normale - o durată de recuperare a investiţiei de peste 600 de ani… Marx (Karl). Strâmtorat băneşte, filosoful i-a scris mamei sale o scrisoare, prin care o ruga să-i trimită un mic avans în contul moştenirii ce i s-ar cuveni după decesul acesteia. Asta mă ajută pe mine – nespecialist - să înţeleg mai bine opera lui capitală...”Capitalul”...Va să zică...dintotdeauna... tot banul a contat, contează? Și nicidecum egalitatea, fraternitatea proletară...(?). Isteţ. Vasile şi Lenuţa s-au căsătorit şi au plecat la Poiana Braşov în luna de miere. Pe Valea Prahovei, Vasile a pus o mână pe genunchiul Lenuţei, iar aceasta i-a spus, chicotind: - Vasilică, poţi să mergi mai departe dacă vrei ceva...Aşa că Vasile a condus până la Cluj. Mântuială. Cea mai de mântuială treabă făcută tradiţional de români – desigur că nu singura! – e atunci când fură mireasa, dar...o aduc înapoi! Deosebire.Spre deosebire de femei, găinile stau foarte calme şi liniştite pe ouă. Nevoie. Nu e nimeni cinstit din plăcere. (V. Eftimiu).