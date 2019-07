Kickbox

Cel mai dotat centru de culturism şi fitness din orașul Suceava, Bucovina Health Club, situat la ultimul etaj al magazinului Bucovina, a avut ieri oaspeți de seamă din lumea kickboxului mondial și românesc. Este vorba în primul rând de o legendă a kickboxului mondial, olandezul Peter Aerts, de trei ori campion mondial la categoria grea în renumitul circuit K-1, sportiv supranumit și „The Dutch Lumberjack” (tăietorul de lemne olandez), nume de ring ce vine după low kick-urile (loviturile joase de picior) devastatoare pe care cu siguranță nu le-a uitat nici unul dintre adversarii săi. Peter Aerts are în cariera sa la profesioniști nu mai puțin de 143 de meciuri, 106 câștigate, între care 79 prin knockout, 35 de lupte pierdute și două partide terminate la egalitate. Celebrul luptător olandez se află pentru prima dată în județul Suceava și este invitatul special al galei de retragere a lui Ionuț Pitbull Atodiresei, ce va avea loc mâine, la Fălticeni. Alături de Peter Aerts, la Bucovina Health Club Suceava a venit și una dintre cele mai bune luptătoare de kickbox din lume, olandeza Jorina Baars, sportivă ce este neînvinsă până acum și are la activ 49 de lupte la profesioniști, 46 de victorii din care 16 prin knockout și 3 meciuri terminate la egalitate. Alături de cei doi luptători olandezi s-a aflat unul dintre cei mai buni sportivi din România, fălticeneanul Ionuț Pitbull Atodiresei, luptător ce se va retrage din activitate sâmbătă, într-o gală și un eveniment inedit pentru județul nostru, la Fălticeni, dar și promotorul acestei gale și al promoției Colosseum Tournament, Gabriel Georgescu. După ce oaspeții au vizitat complexul sportiv, cei prezenți la Bucovina Health Club au avut ocazia să se fotografieze cu cele trei legende ale kickboxului.

„Ne bucurăm și suntem foarte onorați c-am avut astăzi oaspeți speciali în complexul nostru, și anume legendarul luptător și campion din binecunoscuta promoție K-1 Peter Aerts, care a ajuns pentru prima dată în Suceava, dar și luptătoarea Jorina Baars și prietenul nostru Ionuț Pitbull Atodiresei. Am aflat de o bună bucată de timp că vor veni la Fălticeni și prin intermediul prietenului meu Gabriel Georgescu, promotorul circuitului Colosseum Tournament, am făcut această invitație acum două săptămâni, când a fost și confirmată”, a explicat Cristi Varasciuc, supervizorul centrului de culturism şi fitness Bucovina Health Club Suceava, cel care a făcut această invitație împreună cu managerul centrului, Bogdan Rîpan.

Ionuț Pitbull Atodiresei va urca în ring pentru ultima oară în calitate de sportiv, sâmbătă, la Fălticeni, în gala Legends din circuitul Colosseum Tournament

Sâmbătă, municipiul Fălticeni va fi gazda unui eveniment inedit pentru județul Suceava, o gală de kickbox la care invitați speciali sunt doi sportivi emblematici pentru acest sport în lume, olandezii Peter Aerts și Jorina Baars. Acest eveniment îi este dedicat unuia dintre cei mai titrați luptători de kickbox din România, Ionuț Atodiresei, supranumit Pitbull-ul, care își va încheia cariera de sportiv în ring, sâmbătă, într-o gală organizată în orașul său natal, Fălticeni, în sala „Gabriel Udișteanu” din Complexul Nada Florilor. Gala Legends XIV face parte din promoția Colosseum Tournament și va fi transmisă în direct pe Digi Sport în România, dar și pe alte trei canale de televiziune, dintre care două on-line, în Europa și-n lume. În vârstă de 37 de ani, Pitbull-ul din Fălticeni are la activ 124 de meciuri în kickbox, dintre care 64 la profesioniști.

„M-am apucat de kickboxing în urmă cu 23 de ani, în anul 1996, când am plecat cu familia din Fălticeni în Rădăuți. Am stat aici cinci ani în care am început să lupt la amatori pentru un club din București. M-am întors în Fălticeni și am înființat un club la Casa de Cultură, cu ring și saci, și de atunci am început să și antrenez sportivi ce-au ajuns campioni naționali. În toți acești 23 ani am avut 60 de lupte la amatori și 64 la profesioniști de kickboxing, din care am pierdut 12 lupte și meciul de retragere va fi cu numărul 65. În plus am 7 meciuri de MMA la profesioniști. M-am hotărât să mă retrag pentru că am și eu o vârstă, deși aș mai putea să lupt câțiva ani fără nici o problemă. Nu mai am cum să mă antrenez de două ori pe zi, deoarece am o familie frumoasă și o fetiță de un an și două luni și nu-mi mai permit să stau așa mult în sală, am alte priorități acum”, a povestit înaintea galei Ionuț Pitbull Atodiresei, un sportiv cu o carieră impresionantă în kickbox.

În această gală vor urca în ring și suceveanul Andrei Ostrovanu și rădăuțeanul Rayko Levițchi, doi luptători cu experiență ce au la activ multe meciuri la profesioniști, dar și trofee sau centuri câștigate.

Prețul unui bilet la gală diferă de zonă, astfel că cele de la tribună vor costa 30 de lei, cele din sală de pe scaune vor fi 50 de lei, iar în zona VIP vor costa 450 de lei și se găsesc pe www.entertix.ro, dar și-n mai multe puncte în Fălticeni, la Iristar, Complex Nada Florilor, Blue Gym, precum și-n ziua evenimentului la sala „Gabriel Udișteanu” din Complexul Nada Florilor.