Un taximetrist sucevean care face această meserie de mulţi ani de zile a băgat spaima în numeroşi clienţi, ba chiar şi în colegii săi de breaslă, din cauza schimbărilor din comportamentul său din ultimul an de zile.

Mărturiile unor clienţi speriaţi de vorbele şi comportamentul unui taximetrist sucevean, dar şi interacţiunile avute direct cu acesta i-au determinat pe mai mulţi taximetrişti suceveni să atenţioneze lumea să nu mai urce în maşina unuia dintre colegii lor, până când autorităţile abilitate stabilesc dacă acesta este sau nu un pericol public.

“Atenţie la taxiul S149! Nu vă urcaţi în maşină!”, este avertismentul transmis public de un taximetrist sucevean, Claudiu Sava, după ce cunoştinţe apropiate i-au povestit experienţele traumatizante avute după ce au călătorit cu maşina respectivă.

“O prietenă a sărit de la el din maşină, când a oprit la semafor, după ce taximetristul i-a spus că e tânără şi are obligaţia să facă copii, că trebuie să se înmulţească şi să stăpânească Pământul etc. Sunt copii pe care i-a întrebat dacă vor să moară. Cum poţi avea încredere să îţi trimiţi copiii la şcoală cu cineva care îi întreabă aşa ceva? Poate acum nu este periculos efectiv, dar dacă într-o zi îl apucă să intre cu maşina într-un grup de pietoni? Culmea e că are avizul psihologic valabil, că e apt să facă această meserie. Poate schimbările din comportamentul său au apărut după ce a fost verificat şi se impune o nouă verificare de către personalul medical de specialitate”, a spus Claudiu Sava, care, împreună cu alţi colegi, a sesizat şi autorităţile despre un potenţial pericol pe care îl reprezintă acel taximetrist.

“Omul stă mai mult prin staţie la Policlinică şi mereu se dă jos din maşina şi timp de 20-30 de minute face ture încontinuu ca disperatul pe trotuar şi se plimbă ca bezmeticul, nervos şi cu faţa în pământ. Şi la mine la maşină a venit şi a început să mă ia cu teorii, ca el l-a văzut pe Satana şi că vorbeşte cu el şi că nu îi dă pace”, este mărturia unui alt taximetrist, Ciprian Niga.

Primele demersuri în vederea reglementării situaţiei au fost iniţiate de către reprezentanţii Primăriei Suceava, unde se licenţiază taxiurile care pot efectua transport public de persoane pe teritoriul Sucevei.

Numai că, din punct de vedere legal, respectivului taximetrist nu i se poate retrage licenţa cât timp actele sale sunt valabile, atât autorizaţia de taxi, cât şi avizele de sănătate, inclusiv cel psihologic.

În mod curios, nici nu sunt înregistrate reclamaţii la adresa sa, care să stea la baza unor demersuri ulterioare. Chiar şi aşa, în baza sesizărilor făcute de colegii săi taximetrişti, cei de la Autorizare Corp Control au solicitat o reevaluare a avizului său psihologic, care este valabil încă pe anul acesta.

Cum taximetristul al cărui comportament ridică semne de întrebare nu s-a prezentat la examenul psihologic programat, următoarea etapă este cea de sesizare a poliţiei, care îl poate aduce la reexaminare, de cum îl găseşte în trafic.

Mărturiile unei cliente şi a unui biciclist care au avut ghinionul de a se intersecta cu respectivul taximetrist sunt elocvente:

“Aînceput cu <nu-ţi pune centura, dacă murim, asta e>. Chiar s-a uitat într-un mod dubios când am pus-o. Apoi a început cu vocaţii mesianice, cu Dumnezeu şi judecata de apoi etc.

Deja mi se ridicase părul în vârful capului. Mi-a zis că sunt sexy şi că trebuie să am copii, să moştenim Pământul. Până la autogară, am crezut că mor!!” - Nina Rusu Corduneanu.

“Aaaa, cu 149 am avut o şicană în trafic... eram pe Mihai Viteazul cu bicicleta, m-a depăşit şi tot frâna brusc în faţa mea, când voiam să îl depăşesc accelera, iar atunci când am reuşit să ajung în dreptul lui, a dat jos geamul, a început să râdă şi să îmi spună că am reflexe bune, că mi-a testat frânele, că şi el are bicicletă... după care a frânat brusc şi a coborât o femeie speriată din maşină, iar el striga după ea să-i dea banii pe cursă. Mă grăbeam să ajung la muncă, că tratam cu totul altfel situaţia, cu poliţie la pachet şi toate cele. Mă întreb dacă clienta respectivă a semnalat incidentul...” - Felix Smetaniuc.

Rămâne de văzut cum vor reacţiona autorităţile şi ce pot face în astfel de situaţii neobişnuite, în care o mulţime de oameni reclamă un comportament anormal, ba chiar potenţial periculos, al unui taximetrist care este cu toate actele în regulă şi aparent apt să îşi facă treaba, mai ales că, din spusele celor care îl cunosc, manifestările sale ciudate sunt temporare, în rest vorbind şi comportându-se absolut normal.