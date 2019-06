Fotbal

Sâmbătă după-masă, pe stadionul Cetatea din Târgu Neamţ a avut loc manşa retur din barajul de promovare în Liga a III-a, între echipa Ozana din localitate şi campioana judeţului Suceava, Viitorul Liteni. Echipa pregătită de antrenorii Demis Maranda şi Cătălin Holca au reuşit să câştige această partidă cu scorul de 2 – 1, dar din păcate a ratat promovarea, asta după ce-n tur a pierdut cu 1 – 4 pe teren propriu, ultimele două goluri fiind reuşite de nemţeni în prelungiri. Ozana Târgu Neamţ a deschis scorul după doar două minute de joc prin Apreutesei, care a şutat în vinclu, la colţul scurt al porţii apărate de Bicleanu. În minutul 19 , Liteniul a avut şansa egalării, dar portarul Iftimie a reuşit să-şi salveze echipa de la gol. După doar un minut, la un corner, Viitorul egalează prin Duţică, 1 – 1 fiind şi scorul la pauză, după ce gazdele au mai avut o bară în minutul 34. La 15 minute după reluarea jocului, echipa pregătită de Demis Maranda şi Cătălin Holca a rămas cu un om mai puţin pe teren, după ce Apostol a văzut al doilea cartonaş galben. Chiar şi-n inferioritate numerică, Viitorul Liteni a continuat să atace şi a mai avut o ocazie în minutul 64, dar portarul gazdelor a fost la post. După două minute, tot la un corner, Bijec trimite balonul cu capul în poarta adversă şi Viitorul mai avea nevoie de două goluri pentru a egala situaţia tur-retur. Până la final, reprezentanta judeţului nostru a mai avut ocazii, dar fără a fi fructificate pe tabelă, scor final 2 – 1 pentru Viitorul Liteni şi 5 – 3 la general pentru Ozana Târgu Neamţ, echipă ce a promovat după această dublă manşă în Liga a III-a, din zona Moldovei promovând, de asemenea, CSM Bacău, Huşana Huşi şi “U” Dunărea de Jos Galaţi.

„Aşa cum am spus şi după meciul tur, cele două goluri primite pe final au contat foarte mult şi fără ele cred că altfel ar fi fost meciul din retur. Am dominat meciul de la Piatra Neamţ şi ne-am creat multe ocazii, dar am ratat incredibil, mai ales pe final, când eram în inferioritate numerică”, a explicat antrenorul Viitorului Liteni, Demis Maranda.

Viitorul Liteni a început meciul de la Piatra Neamţ în formula: Bicleanu – Solcan, Răzlog, Velescu, Cristescu, Duţică, Bosancu, Tomescu, Maftei, Apostol şi Bijec, pe parcursul partidei intrând în teren Gliga şi Netea.

La finalul lunii iulie, Viitorul Liteni va debuta în faza naţională a Cupei României din acest sezon.