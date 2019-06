Sau în primii patru, cum doriți. Naționala mică (s-o păstrăm așa în denumire și amintire) este deja calificată în semifinale. Da, îmi asum această afirmație, deși nu știu nici măcar rezultatele de aseară din grupa B! Iată pe ce mă bazez. Genul de scor care ar fi păstrat Germania și Austria pe primele locuri în grupă, cu 6 puncte, ar fi 2-4, 3-5 etc. Consider ambele echipe vorbitoare de germană ca având simțul ridicolului, astfel că un asemenea aranjament s-ar fi eliminat de la sine. Dar, chiar și presupunând prin absurd că s-ar fi pretat la așa ceva, Austria n-ar fi trecut peste Italia la categoria ”cel mai bun loc secund”, căci ar fi avut golaverajul general doar +2. Acest lucru fiind stabilit matematic, e clar că meciul de aseară s-a jucat pe bune, cu austriecii încercând imposibilul, adică o victorie la mai mult de două goluri (aș vrea s-o văd și pe-asta!). Așadar, ar mai fi rămas ca danezii să forțeze o victorie la scor cu Serbia, de la scor de neprezentare în sus. La 3-0 ar fi trecut peste italieni la criteriul ”număr de goluri marcate”, dar pentru noi nu s-ar fi schimbat nimic, încă ne-am mai fi permis azi o înfrângere la două goluri. Abia o victorie a danezilor cu diferență de 4 ne-ar fi restrâns pe noi la înfrângere la limită. Eu cred că sârbii au mândria lor și vor fi încercat să nu plece cu mâna goală de la acest European, mai ales după rușinea pățită cu nemții. Dar chiar dacă am asista la o asemenea porcărie, pur și simplu nu am pierde diseară cu Franța! Nu numai că nu vom fi ca Polonia, să luă o căruță după două victorii, dar n-ar trebui să luăm deloc de la unii care se califică la egal, ca și noi! În definitiv, francezii sunt mai aproape de eliminare decât noi, ei pleacă acasă la orice înfrângere, chiar și la un gol (italienii ar trebui să țină cu noi, la România-Franța e mai probabil un 1-0 decât un 0-3). De-aia cred că francezii nu se vor da cocoși și ne vom califica împreună.

Între timp, se întâmplă lucruri de pomină și în tenis. Federer câștigă pentru a zecea oară la Halle, primul său turneu la care trofeele se scriu cu două cifre (Nadal are RG, Monte Carlo și Barcelona, Djokovic e încă departe). După zgura de la RG, Ashley Barty câștigă imediat și pe iarbă, devenind noul număr 1 la fete!